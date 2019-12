Marathon climatique au Parlement

Pendant près de huit heures, jeudi, les députés ont débattu du plan national sur le climat et des objectifs climatiques du gouvernement. De longs échanges qui n'ont toutefois pas permis de trouver un consensus politique.

Danielle SCHUMACHER Pendant près de huit heures, jeudi, les députés ont débattu du plan national sur le climat et des objectifs climatiques du gouvernement. De longs échanges qui n'ont toutefois pas permis de trouver un consensus politique.

Attendu au tournant en raison des attentes de la société civile, le débat autour du plan national sur le climat a accouché d'une souris. Pendant près de huit heures, les députés ont échangé sur une stratégie qui doit introduire le concept de pollueur-payeur et permettre de réduire de 50 à 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Des échanges entre la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng), le ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng), le ministre de l'Agriculture Romain Schneider (LSAP) et l'opposition qui n'ont toutefois pas permis d'aboutir à un accord global.

«Le CSV appuie les objectifs climatiques du gouvernement, mais nous aimerions savoir comment il entend les atteindre», a résumé, jeudi, Claude Wiseler, ancien ministre du Développement durable au début de son interpellation de 75 minutes. Car si le député assure soutenir l'idée d'une taxe sur le CO2, il reste dubitatif sur les propositions gouvernementales.

Pour lui, le flou demeure sur l'objectif concret à atteindre, le gouvernement semblant hésiter entre réduction du volume d'émission ou nouvelles rentrées fiscales. «Si cela ne vise qu'à mettre en place une taxe supplémentaire, cette mesure n'a pas de sens», estime celui qui assure que «fixer des objectifs ambitieux se trouve être le point le plus simple. La partie la plus difficile tient dans sa mise en œuvre». Et l'ancienne tête de liste CSV pour les législatives 2018 de pointer du doigt l'absence d'un calendrier concret, notamment en ce qui concerne les mesures sociales annoncées dans le plan climatique.

Une critique également reprise par Georges Engel (LSAP) qui a évoqué «un besoin de clarification» sur ce point, ainsi qu'un «examen régulier» de l'efficacité des mesures envisagées. Mêmes interrogations autour de la volonté gouvernementale de développer l'agriculture biologique qui doit représenter 20% de la production nationale d'ici 2025 et 100% en 2050. Des objectifs qui doivent, selon le principal parti d'opposition, impliquer le secteur agricole via la mise en place d'une «sécurité de planification».

Face à ce volet de critiques, Claude Turmes a vigoureusement rejeté l'absence de mesures concrètes, en prenant en exemple les annonces récentes sur la hausse des accises sur les carburants ou la mise en place d'une nouvelle norme pour les véhicules neufs. «Nous nous attaquons au tourisme à la pompe, or aucun gouvernement n'avait jamais osé le faire auparavant», a assuré jeudi le ministre de l'Énergie. Et ce dernier de poursuivre en prenant l'exemple de la réforme prévue de l'efficacité énergétique dans les maisons privées et les immeubles de bureaux ou la stratégie de rénovation des bâtiments.

Pour l'ancien eurodéputé, la moitié des recettes issues de la taxe sur le CO2 sera investie dans des énergies alternatives tandis que l'autre moitié le sera dans des mesures sociales d'accompagnement. À en croire le locataire du ministère de la place de l'Europe, ces engagements «ne sont pas aussi précis dans la plupart des pays européens».