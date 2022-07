Une jeune fille de 15 ans a disparu depuis plus d'une semaine. La jeune fille a été vue pour la dernière fois à Rumelange.

Appel à témoins

Mara Filipa Perreira Lopes a disparu

Mara Filipa Pereira Lopes, 15 ans, est portée disparue depuis le 18 juillet vers minuit. Elle a été vue pour la dernière fois à Rumelange. La disparue mesure environ 1,67 mètre et est de corpulence fine. Elle a les cheveux noirs jusqu'aux épaules, un piercing au nez, plusieurs piercings aux oreilles et a un tatouage sur le bras gauche. Elle portait dernièrement un pantalon de jogging gris et un haut noir laissant apparaître le ventre.

Toute information concernant le lieu où se trouve la disparue doit être transmise, dans la mesure du possible, au commissariat de police de Luxembourg au numéro (+352) 244 40 1000 ou par e-mail à Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu, ou encore via le numéro d'urgence de la police 113.

