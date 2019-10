L'école est obligatoire et pas question de ne pas aller en cours sans justification ou autorisation écrite de ses tuteurs. Le ministre de l'Éducation nationale vient de le rappeler au lendemain des marches pour le climat mais aussi l'intronisation comme chef scout du grand-duc héritier.

Luxembourg 2 min.

Manifester d'accord, mais avec autorisation parentale

Patrick JACQUEMOT L'école est obligatoire et pas question de ne pas aller en cours sans justification ou autorisation écrite de ses tuteurs. Le ministre de l'Éducation nationale vient de le rappeler au lendemain des marches pour le climat mais aussi l'intronisation comme chef scout du grand-duc héritier.

A l'école, au lycée, la règle est maîtresse. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch (DP) les connaît toutes et se doit de les faire appliquer. Aussi, vient-il de rappeler que la seule possibilité légale de déroger à l’obligation d’assister aux cours est celle «d’une demande de dispense motivée présentée par les parents en tant que détenteurs de l’autorité parentale ou par l’élève majeur».

Et si le député LSAP, Franz Fayot, interrogeait le ministre sur le sujet, c'est qu'à l'occasion de la dernière manifestation de Youth for Climate dans les rues de la capitale, le 27 septembre dernier, la question avait fait débat. Les «jeunes» accusant le ministre de vouloir rendre plus difficile la mobilisation en rappelant cette règle de conduite à quelques jours du mouvement.

Le climat a fait bouger les foules Vendredi après-midi, la manifestation en faveur de la défense de l'environnement a mobilisé plus que jamais. Le collectif «Youth for Climate» et les 32 autres associations participantes ont réussi leur coup. D'ores et déjà, un cinquième acte est annoncé.

Dans une réponse parlementaire, Claude Meisch réfute cette volonté. Comme il l'avait déjà fait dans la presse. Le ministre, qui avait rencontré finalement les organisateurs du mouvement la veille de la marche, avait juste tenu à «imposer le respect des dispositions légales» en matière d'absence en classe. Et cela même si, comme il l'affirme, le gouvernement «apprécie à sa juste valeur l’engagement de nos jeunes contre le changement climatique».

Valable pour tout événement

Reste qu'en cas d'école buissonnière, la responsabilité des parents ou de l’élève majeur se trouve engagée. À défaut d’une demande, et sauf les cas de présentation d’un certificat médical, toute absence d’un élève est à considérer comme non excusée.

Guillaume devient chef scout, comme son grand-père Entre 2.000 et 3.000 scouts sont attendus ce vendredi après-midi à la Kinnekswiss à Luxembourg-Ville pour assister à l'événement. Le grand-duc héritier Guillaume prêtera serment pour devenir leur chef et succéder à feu le grand-duc Jean.

Et cette règle s’applique à tout événement et toute manifestation, sans distinction quant à leur nature. Pourvu que les centaines de garçons et filles (et leurs parents donc) ayant participé, vendredi 4 octobre, à la nomination comme chef scout du grand-duc héritier ne l'aient pas oublié. Car aucune exception ne sera faite et que, scout ou pas, toute absence non justifiée ce jour-là sera punie, comme il se doit.