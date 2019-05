La semaine politique s'annonce dense au Luxembourg entre ces 20 et 24 mai 2019. A commencer par la venue ce lundi du chef indigène Raoni Metuktir. l'Environnement mais aussi l'armement et les droits des enfants seront au cœur des débats

Manif pour le climat, politique nucléaire et déforestation

Lundi 20 mai 2019

Le chef Raoni Metuktire a rencontré vendredi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. Photo: AFP

En tournée européenne, le chef indigène Raoni Metuktir sera de passage ce lundi au Luxembourg où il rencontrera le Premier ministre Xavier Bettel et le grand-duc Henri. Son objectif est de collecter un million d'euros pour la protection de la réserve de Xingu, menacée par les exploitations forestières et les industries agroalimentaires.

A 14 heures, le financement de l'enseignement musical est au cœur des questions des députés de la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire qui prépareront leur entrevue avec le Ministre Claude Meisch concernant le rapport spécial de la Cour des comptes.

Mardi 21 mai 2019

Dès 8h30, les députés de la Commission de la Santé et des Sports élaboreront un avis au sujet de l'avant-projet de Plan national pour un développement durable qui doit permettre d'assurer les conditions d'une population en bonne santé.

Mercredi 22 mai 2019

Les armes et les munitions seront au centre des débats de la Commission de la justice à 9 heures. Les député discuteront du projet de loi qui transpera la directive européenne du 17 mai 2017 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. IL sera aussi question d'abroger la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives.



Le projet de loi instituant un défenseur des droits de l'enfant, appelé «Ombudsman/fra fir Kanner a Jugendlecher» sera dès 10h30 à l'ordre du jour de la Commission de l'Education nationale et de l'Enfance.

Jeudi 23 mai 2019

Les consommateurs luxembourgeois pourront acheter en ligne dans l'Union européenne sans être bloqués ou redirigés de façon injustifiée. C'est le but du projet de loi 7366 transposant en droit national un règlement européen visant à contrer le blocage géographique, analysé ce jeudi à 9 heures par les députés membres de la Commission de l'Economie.



A 14 heures, les députés de la Commission de la sécurité intérieure, visiteront l’Inspection générale de la Police (IGF). Sa responsable, Monique Stirn, a présenté pour la première fois son rapport d'activités 2018 à la Chambre des députés le 21 mars.

A 15h30, Cattenom sera au menu des députés de Commission de l'Environnement. Suite à une demande du groupe politique déi gréng, les députés discuteront de la stratégie politique en matière d'énergie nucléaire.

Vendredi 24 mai 2019

7.500 jeunes selon la police (deux fois plus selon les organisateurs) avaient participé le vendredi 15 mars à première Marche pour le climat. Photo: Gerry Huberty

Après la mobilisation sans précédent du 15 mars dernier qui avait réuni des milliers de personnes dans les rues de Luxembourg, le collectif «Youth for Climate» organise ce vendredi sa deuxième marche pour le climat à Luxembourg.