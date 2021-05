Même s'ils sont autorisés à servir en salle depuis dimanche, certains restaurateurs relèvent que les clients préfèrent encore s'installer en extérieur malgré une météo capricieuse. Les tests et leur durée de validité seraient apparemment en cause.

Luxembourg 3 3 min.

Manger dehors plutôt que se faire tester dedans

Même s'ils sont autorisés à servir en salle depuis dimanche, certains restaurateurs relèvent que les clients préfèrent encore s'installer en extérieur malgré une météo capricieuse. Les tests et leur durée de validité seraient apparemment en cause.

(m.d. avec Marlene Brey) Entre éclaircies et averses soudaines, depuis dimanche la météo est idéale pour retourner boire un verre ou déjeuner au restaurant. Et pour cause: la fin du weekend de l'Ascension coïncidait avec le retour du service en salle. Pourtant depuis deux jours, plusieurs tables à l'intérieur sont restées vides, alors que les terrasses continuaient d'attirer les clients.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Wi , Corona Schnelltests in der Gastronomie , Innenbereich der Restaurants und Cafes mit Schnelltest wieder offen, Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Wi , Corona Schnelltests in der Gastronomie , Innenbereich der Restaurants und Cafes mit Schnelltest wieder offen, Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort Wi , Corona Schnelltests in der Gastronomie , Innenbereich der Restaurants und Cafes mit Schnelltest wieder offen, Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort Zutritt nur mit Schnelltest: Gäste des Grand Café in Luxemburg-Stadt machen einen Corona-Test. Foto:Guy Jallay

Au Bistrot de la presse, juste en face du palais grand-ducal, la propriétaire Heidi Pia n'a effectué que quatre tests rapides ce lundi. Elle disposait pourtant de 160 kits de dépistage pour les clients, et 80 pour son personnel, offerts par le gouvernement. «La plupart des clients disent qu'ils vont attendre le beau temps et venir sur la terrasse», indique-t-elle à nos confrères du Luxemburger Wort. Une situation qu'elle n'explique pas. «Je doute que le retour du service en salle change grand-chose à mon activité», souligne-t-elle.

A l'intérieur de son établissement, un client s'abrite de la pluie le temps d'un café. Sans sourciller, il effectue son test rapide mais déplore que sa validité soit si courte. En effet, le résultat du kit de dépistage n'est valable que deux heures. «Si je veux aller dans un autre bar ou restaurant, je dois passer un autre test», se désole-t-il. Pour lui, les membres de l'Horeca devraient pouvoir délivrer «un certificat prouvant qu'un test négatif a déjà été fait», au même titre que les dépistages effectués par un professionnel de santé.

La capitale prête à ouvrir un centre de test covid La bourgmestre de Luxembourg souhaite monter ce dispositif pour soulager les restaurateurs du testing obligatoire des clients qui souhaitent consommer en intérieur. Un acte obligatoire, à défaut de certificat, à compter de dimanche.

Le problème viendrait donc du dépistage. En effet, si le service en salle est désormais autorisé, les clients doivent présenter le résultat d'un test PCR ou d'un test pratiqué par un professionnel de santé, ou bien effectuer un test rapide juste avant leur entrée.

Pour certains, la mesure visant à limiter la formation de clusters, et la fermeture des établissements de l'Horeca, est donc perçue comme une contrainte. A quelques pas du Bistrot de la presse, une serveuse du Grand Café accueille une famille. «Bien sûr, nous avons de la place pour vous. Vous avez juste besoin d'un test, un moment s'il vous plaît.» Mais alors qu'elle s'apprête à aller chercher un serveur, les clients potentiels secouent la tête. Pas question pour eux de faire un test, ils préfèrent aller tenter leur chance sur une autre terrasse. «Ça reste une minorité», indique-t-elle en ajoutant que la majorité des clients «n'ont aucun problème à se faire tester».

«Nous ne sommes ni policiers, ni médecins»

Une tendance rare, mais que le directeur général du Qosqo applique lui-même au sein de son restaurant sud-américain. «Nous ne sommes ni policiers ni médecins, nous ne ferons pas de test pour que les clients puissent manger chez nous», indique Fred Locatelli. A ses yeux, faire un test rapide «est trop compliqué», d'autant que sa terrasse continue d'accueillir du monde: samedi 478 clients y ont déjeuné, et ils étaient 391 le dimanche. «C'est vraiment bien pour une fin de semaine dans ces conditions», se réjouit le patron du Qosqo.

Pour rappel, l'intérieur des bars et restaurants était fermé depuis six mois, alors que le service en terrasse a pu être assuré à partir de début avril. Cet assouplissement des restrictions, lié à une amélioration de la situation sanitaire au Grand-Duché, devait aider les restaurateurs à relancer leur activité. Beaucoup se plaignaient notamment de ne pouvoir assurer le service faute de terrasse abritée de la pluie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.