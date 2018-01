(MF) – Pas de panique si vous apercevez cette semaine des soldats et véhicules blindés qui s'activent dans tout le quart Nord-Ouest du pays. Luxembourgeois et Néerlandais s'entraînent pour participer dès 2019 à la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation de l'OTAN. Dans le jargon on dit: VJTF pour «Very High Readiness Joint Task Force».

Depuis lundi 22 janvier et durant quatre jours, l'exercice multinational "First Wolf" organisé au Luxembourg mobilise des militaires luxembourgeois et néerlandais qui s'entraînent ensemble.

Ils devront être capables d'être opérationnels très rapidement au sein de la compagnie de reconnaissance luxembourgeoise qui pourra intervenir dans le cadre de la VJTF en 2019.



En 2014, suite aux crises survenues en Géorgie, en Crimée et en Ukraine notamment, les 28 pays de l'OTAN ont décidé de renforcer la Force de réaction de l'OTAN (NRF). Au sommet au pays de Galles, les alliés ont décidé de créer la VJTF, une Task Force capable de se déployer en à peine cinq jours.



Au total 103 militaires luxembourgeois participent à la VJTF au sein de la compagnie de reconnaissance et le Luxembourg fournit également un peloton de transport et des éléments de soutien.



Lundi, le ministre de la Défense, Etienne Schneider, s'est rendu au Centre militaire de Diekirch pour rendre visite aux hommes qui participent à l'exercice militaire.