Malt, un nouveau lieu atypique a ouvert ses portes dans la capitale

Laura BANNIER

Ce n'est qu'une fois que l'on en a franchi la porte que l'on comprend vraiment ce qu'il s'y trame. D'extérieur, Malt cache bien son jeu. L'ancienne usine de la brasserie de Clausen, qui abrite également le Luxembourg Center for Architecture (luca) s'est secrètement reconvertie en un espace dédié à l'événementiel, qui entend bien ramener un peu de culture et de vie d'entreprise au cœur du faubourg de Clausen.

Car ce sont en effet les entreprises luxembourgeoises, qui représentent le cœur de cible de ce nouveau lieu événementiel, baptisé Malt. «Ce nom symbolise la bière, qui rappelle l'histoire du lieu, une ancienne usine de mise en bouteille de bières Mousel, mais aussi qui donne une note chaleureuse, un côté vivant au lieu», détaille Stéphane Pauletto, CEO de l'agence événementielle Shine a light, qui pilote le projet.

Une fois la porte du bâtiment franchie, l'entrée de l'espace de réception fait face aux visiteurs. «Platform», c'est son nom, est la pièce de 510 mètres carrés qui est en capacité d'accueillir jusqu'à 344 personnes depuis le 1er février dernier, date d'ouverture de Malt - Innovative Factory. «Nous nous trouvons en réalité sur l'ancien quai d'expédition de l'usine, où les caisses de bière descendaient de l'étage sur une chaîne pour ensuite être envoyées chez les consommateurs», indique Stéphane Pauletto.

Désaffectée depuis 40 ans

Entièrement rénovée, l'usine n'a pas perdu de son cachet pour autant. D'extérieur, l'aspect du bâtiment est resté inchangé tandis que dans l'entrée, les matérialités des murs ont été conservées. Dans l'immense salle de réception, l'ambiance est sobre ; le noir et le blanc dominent l'espace. «L'usine était en activité des années 1950 aux années 1970, et était devenue depuis un lieu de stockage, propice à l'exploration urbaine. Lorsque nous avons visité l'endroit avant que les travaux ne démarrent, on sentait que rien n'avait bougé depuis des lustres», se souvient le CEO de Shine a light.

Servant uniquement de lieu de stockage pour la brasserie de Clausen qui a définitivement stoppé son activité en 1972, le bâtiment a nécessité environ trois années de travaux de rénovation, pilotés par Fabeck Architectes, avant de pouvoir accueillir le LUCA dans un premier temps, puis, ensuite Malt. «M immobilier, le propriétaire des lieux, ne savait originellement pas comment redonner vie au rez-de-chaussée, le premier étage étant occupé par le LUCA», poursuit Stéphane Pauletto.

Un mur immersif

L'agence immobilière a finalement missionné l'agence événementielle Shine a light pour faire de l'ancien quai d'expédition un espace unique et modulable équipé d'outils technologiques haut de gamme. Aux 350 mètres de structure d'accroche auxquels sont suspendus de multiples éclairages professionnels se rajoutent 18 haut-parleurs installés à chaque recoin de la salle pour assurer aux visiteurs l'expérience la plus immersive possible. Le tout est savamment encastré dans le bâti pour conserver le style industriel de l'espace.

La pièce maîtresse de l'installation s'étend sur 15 mètres, pas moins. «Nous avons créé un mur immersif modulable en trois parties qui peut être utilisé comme décor ou comme fond de scène. C'est un excellent moyen d'avoir les avantages de la vidéoprojection, sans les inconvénients», indique le CEO de l'agence événementielle. Au total, l'outil offre 47 mètres carrés de projection vidéo, assurés par des outils haute performance. De quoi permettre aux sociétés de faire «du branding à l'infini».

Derrière cette installation technique savamment réfléchie, se cache un objectif très clair dans l'esprit de Stéphane Pauletto: l'idée de proposer aux entreprises luxembourgeoises des événements clés en main, de quoi permettre d'en réduire le temps de préparation. «De la restauration au nettoyage en passant par la création de contenus et l'animation, on propose une expérience préconçue qui permet au client d'avoir immédiatement une idée du coût global de l'événement.»

Nous travaillons sur un projet de configurateur qui fonctionnerait à l'image d'un e-shop. Le client pourra ajouter le type d'événement et ses options à son panier et aura accès aux dates disponibles sur le site. Noémie Koppe, créatrice de contenus pour Shine a light

Team building, journée d'étude, business lunch, conférence ou encore soirée de lancement, aucun événement ne semble résister à la panoplie des possibles qu'offre Malt. Au-delà de raccourcir l'accès à des événements complexes, le lieu permet également de faciliter l'utilisation d'équipements technologiques habituellement soumis à des frais de location particulièrement coûteux. «Nous avons pour projet de proposer des concepts temporaires qui colleront à l'actualité, comme des christmas et summer parties, très prisées des entreprises luxembourgeoises», confie Noémie Koppe, créatrice de contenus chez Shine a light.

Pour profiter de cette large gamme de concepts événementiels, auxquels s'ajoutent diverses options pour personnaliser l'événement au plus près des envies du client, tout se passe actuellement par mail. «Mais nous travaillons sur un projet de configurateur qui fonctionnerait à l'image d'un e-shop. Le client pourra ajouter le type d'événement et ses options à son panier et aura accès aux dates disponibles sur le site», ajoute la créatrice de contenu, qui promet la réalisation du devis en «deux à trois jours maximum».

Côté tarif, Malt entend fonctionner «comme l'hôtellerie», avec «des prix différents en fonction de la journée», indique Stéphane Pauletto. Ainsi, les entreprises peuvent s'attendre à dépenser entre 50 et 100 euros par personne pour l'organisation d'un team building, jusqu'à 200 à 230 euros par invité lors d'un événement comportant un dîner. «Nous travaillons avec deux traiteurs luxembourgeois référencés, Julien Cliquet et Steffen Traiteur, afin de privilégier l'économie locale, mais aussi les circuits courts», souligne le CEO de l'agence événementielle.

Si elles restent les premières visées, les sociétés luxembourgeoises ne sont pas les uniques clients visés par Malt. Particuliers, mais également artistes peuvent soumettre leur demande pour l'organisation de soirées privées, de concerts, de spectacles ou d'expositions. A noter que la desserte du lieu par plusieurs lignes de bus, de même que la présence du parking Brasserie à proximité, et la possibilité de privatiser jusqu'à quinze places de stationnement au pied du bâtiment le rendent très facilement accessible.

Alors que l'espace a déjà accueilli quelques événements depuis début février, les premières demandes de réservation ont déjà été effectuées pour le mois de mai, et reste ouvert à toutes les demandes, même de dernière minute. À peine né, Malt est déjà grand dans la tête de Stéphane Pauletto. «L'idée est que Malt devienne un lieu autonome, et, pourquoi pas, qu'il s'exporte dans d'autres capitales européennes. Je vois très bien s'installer un Malt à Bruxelles!»

