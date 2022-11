C'est un paradoxe qui pourrait laisser de nombreuses personnes sans soins dans les hôpitaux du Luxembourg. Dans un pays qui cherche désespérément des professionnels de la santé, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas exercer parce que le ministère de la Santé ne reconnaît pas leurs compétences.

Des diplômes non reconnus

Malgré la pénurie, des médecins ne peuvent pas exercer

Elle est titulaire d'un doctorat en neuropédiatrie de l'une des meilleures universités du monde. Elle a tenté pendant des années de faire reconnaître son diplôme luxembourgeois, obtenu dans une université au Japon. Mais elle a abandonné car elle n'a jamais reçu de réponse des autorités. En tout, 13 années de formation avancée et hautement spécialisée «qui auraient pu sauver de nombreuses vies et qui ont été gaspillées», déclare cette neuropédiatre d'origine brésilienne, qui préfère ne pas être identifiée.

Elle n'a jamais exercé au Grand-Duché. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir frappé à de nombreuses portes. Le processus qui s'est transformé en véritable calvaire a commencé en 1999, lorsqu'elle est venue vivre dans le pays avec son mari. Elle a fait appel à un avocat pour s'occuper de son cas, mais elle n'a trouvé que des portes fermées. Cette femme brésilienne a encore pratiqué pendant un certain temps au cours des périodes qu'elle a passées au Brésil. Mais lorsqu'elle est rentrée au Luxembourg, elle n'a pas pu exercer la profession pour laquelle elle avait été formée.

«Pas de système pour valider votre diplôme»

Elle se souvient que l'une des premières démarches qu'elle a entreprises a été de s'adresser au directeur médical du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), qui lui a dit de manière décourageante : «Le Luxembourg n'a pas de système pour valider votre diplôme». Et le processus est devenu une impasse. «Chaque fois que vous répondez à une demande, ils en mettent une autre, c'est obstacle après obstacle», dit-elle à propos du dossier qu'elle a remis au ministère de la Santé.

Malgré tout, elle est restée environ un an au CHL en tant que médecin visiteur, "ce qui ne lui permet pas de pratiquer la médecine, ni de prescrire, mais lui permet d'être à l'hôpital".

«Comme il n'y avait aucun moyen de légaliser mon diplôme, j'ai abandonné», avoue-t-elle avec désarroi. «Le temps a passé et ma vie professionnelle est devenue un désert car j'ai dû choisir entre la carrière de mon mari et la mienne», dit-elle. Elle a pratiqué lorsqu'elle est allée au Brésil, mais avec le temps, ses connaissances n'étaient plus à jour.

Un médecin au chômage depuis trois ans

Des cas comme celui-ci, il y en a de plus en plus. Un médecin urologue originaire de Colombie peut témoigner d'une expérience similaire. Pendant 16 ans, il a exercé au Brésil, mais depuis son arrivée au Luxembourg en 2019, il n'a toujours pas fait reconnaître son diplôme. Il raconte à Contacto qu'il s'est préparé pour pouvoir travailler dans le pays : «J'ai commencé à étudier le français pour pouvoir communiquer ici et j'ai suivi un cours de traumatologie reconnu au niveau international».

Il a ensuite obtenu l'équivalence de son diplôme à l'Université de Porto au Portugal. «J'ai obtenu l'équivalence et la carte d'identification pour exercer par l'Ordre des médecins du Nord, ayant la permission d'exercer la profession médicale avec autonomie», souligne-t-il.

A son arrivée au Grand-Duché, il s'est adressé au Ministère de la Santé «pour régulariser ma situation, remettre mes papiers et pouvoir travailler». C'était en mai 2019. À l'époque, le ministère avait demandé quatre documents supplémentaires qui ont été remis. Il ne manquait plus que la certification en tant que spécialiste en urologie reconnu dans un pays de l'Union européenne. En ce moment, il apprend l'allemand.

Dans une lettre envoyée le 23 septembre 2021, il y a plus d'un an, il demande qu'en attendant la fin du «processus de validation de la spécialité urologie en Allemagne, une autorisation de travailler comme médecin assistant au Luxembourg soit délivrée». Plus d'un an plus tard, il n'a toujours pas reçu de réponse. Il a essayé d'obtenir une explication par téléphone à plusieurs reprises, mais n'a pu obtenir aucune information.

«A 50 ans, je suis au chômage depuis trois ans et des collègues plus jeunes commencent à être appelés dans des hôpitaux qui ne me considèrent plus à cause de mon âge», raconte-t-il.

«Je n'ai pas de pays»

Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il reçoit une aide de l'État luxembourgeois. Mais il dit que ce qu'il veut, c'est travailler. «Je n'ai pas de pays, parce qu'au Luxembourg, personne ne me répond, en Allemagne, je suis considéré comme un étranger. Je pensais que la chose la plus difficile était d'étudier l'allemand, mais pas que la pire chose était d'affronter la bureaucratie», dit-il. Contacto a tenté d'obtenir une explication du ministère de la Santé, mais n'avait reçu aucune réponse au moment d'écrire ces lignes.

Les cas comme ceux que nous rapportons sont des histoires de vocations perdues. Des professionnels hautement qualifiés dans divers secteurs de la santé qui ne peuvent pas exercer parce que le Luxembourg ne reconnaît pas leurs qualifications. Ce qui est encore plus grave dans un pays dont le système de santé manque de professionnels dans presque tous les secteurs et spécialités.

Paulette Lenert dirige le ministère de la Santé, qui est seul responsable de la reconnaissance des diplômes des médecins formés à l'étranger. Photo: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Une question parlementaire

Le problème a déjà provoqué une question parlementaire adressée au ministre de la Santé par l'ADR. La question signée par Jeff Engelen a été envoyée le 25 octobre.

Dans le document, le député demande au ministère d'expliquer pourquoi «il y a des demandes de médecins étrangers pour pouvoir exercer dans ce pays qui ne reçoivent pas de réponse en temps voulu». Le parti souhaite également savoir combien de personnes au ministère sont chargées de répondre à ces demandes, et combien de ces processus ont lieu chaque année.

Jeff Engelen est le député ADR qui a déposé la question parlementaire sur les difficultés de la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la santé. Photo: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Plus loin, le parti demande «combien de demandes d'autorisation ont été présentées par des médecins étrangers au cours des cinq dernières années, combien de ces personnes n'ont pas reçu de réponse à ce jour, et combien de demandes ont été rejetées et les raisons de ce refus».

Une réponse est maintenant attendue de la part de la tutelle dirigée par Paulette Lenert.

