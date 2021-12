L'association d'étudiants ACEL se dote d'une nouvelle présidente et se voit confrontée à de nombreuses tâches.

Malgré la crise, l'ACEL n'a pas chômé pour les étudiants

L'association d'étudiants ACEL se dote d'une nouvelle présidente et se voit confrontée à de nombreuses tâches.

(S.MN. avec Raymond Schmit)-La crise covid a également affecté la vie des étudiants. C'est ce qui a été souligné lors de l'assemblée générale de l'association d'étudiants ACEL, qui s'est tenue dimanche à l'Université du Luxembourg à Esch-Belval.

Malgré la pandémie qui continue de sévir, beaucoup de travail a été réalisé dans l'intérêt des étudiants au cours de la deuxième année de la pandémie, a souligné le président Benjamin Kinn à cette occasion. Il s'agissait pour lui de la dernière réunion à la tête de l'association, qui regroupe des étudiants de plusieurs villes universitaires. Polina Bashlay a été élue pour lui succéder.

Comme cela a été annoncé lors de l'assemblée, l'association a permis à des étudiants de se faire vacciner contre le covid au cours de l'année. 1.345 jeunes ont participé à cette action organisée par l'ACEL. Cela représente tout de même 98% des membres. Un tiers d'entre eux ont déclaré avoir été vaccinés à l'étranger, principalement en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les étudiants vaccinés au Luxembourg ont reçu un certificat avant de retourner dans leur pays d'études. En outre, 500 tests ont été mis à la disposition des étudiants par le gouvernement.

L'accent a également été mis sur la communication en 2021. Ainsi, des réunions ont été organisées dans cinq lycées afin d'informer les élèves sur les possibilités d'études dans des universités étrangères. En 2022, sept réunions de ce type sont prévues. Des informations ont également été transmises par le biais d'un guide destiné aux futurs étudiants et aux jeunes professionnels.

Selon l'assemblée générale, le traditionnel salon des étudiants a dû être organisé sous une autre forme que les années précédentes en raison de la crise du covid. Il s'est déroulé en partie en ligne. Les étudiants ont ainsi eu la possibilité d'écrire à l'ACEL et de poser leurs questions. Sur place, les jeunes ont également pu s'informer le 30 octobre à Belval.

Des voyages prévus dans plusieurs villes universitaires

Pour 2022, l'ACEL prévoit de renouveler son action «étudiant d'un jour», si les circonstances le permettent. Elle doit permettre aux élèves de respirer l'air universitaire dans différentes villes. Comme le veut la tradition, l'action aura lieu pendant les vacances de Pâques avec le soutien de l'Université du Luxembourg.

Des voyages en bus sont prévus dans les villes universitaires de Liège, Maastricht, Cologne, Bonn, Karlsruhe et Heidelberg. Des vols seront organisés vers Berlin, Munich et Vienne. Les inscriptions seront acceptées à partir de début février. Si l'organisation ne peut pas avoir lieu après deux ans de pandémie, on cherchera une alternative pendant les vacances de Pâques.

Un bal des étudiants en 2022

L'assemblée a également mentionné le traditionnel bal des étudiants, qui a attiré 2.000 personnes. Si les circonstances le permettent, il aura lieu en 2022, le 8 juin. Les Olympiades des étudiants font également partie des manifestations de l'ACEL. En raison de la crise sanitaire, le nombre de participants sur le campus de Belval est limité cette année à 200.

De plus, comme dans le secteur Horeca les règles «2G+» s'appliquent. La Réunion européenne des étudiants luxembourgeois (REEL), la rencontre des étudiants de toutes les villes universitaires, a été organisée en 2021 à Munich. En 2022, ce sont les associations d'étudiants luxembourgeois de Karlsruhe et de Heidelberg qui l'accueilleront. L'événement de trois jours est prévu du 29 au 2 octobre dans les deux villes universitaires.

Outre Polina Bashlay en tant que présidente, les membres suivants ont été élus au comité directeur : Ann Bertemes, Yannick Bertrand, Charel Donven, Cédric Heintz, Michel Klomp, Tim Kries, Kimon Leners, Christine Lenertz, Mathis Michels, Sarah Rosen, Felix Schoellen, Sophie Schroeder, Mich Weber et Alexandre Luong.

