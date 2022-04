La bonne nouvelle, c'est que le prix de l'essence va enregistrer une nouvelle baisse à partir de ce jeudi.

Prix des carburants

Malgré l'aide du gouvernement, le prix du diesel augmente

Simon Laurent MARTIN La bonne nouvelle, c'est que le prix de l'essence va enregistrer une nouvelle baisse à partir de ce jeudi.

L'annonce gouvernementale de baisser les prix de l'essence et du diesel de 7,5 centimes par litre avait été accueillie avec joie au Luxembourg. Cette remise exceptionnelle est d'application depuis ce mercredi. Toutefois, face à la volatilité du prix du baril, la question est désormais de savoir si cette aide aura une réelle influence sur la facture finale. Une chose est certaine: il y aura des heureux et des mécontents à partir de ce jeudi à la pompe.

Le spectre de l'embargo plane sur l'énergie Un éventuel arrêt des achats de pétrole et de gaz russes suscite l'incertitude. Les propriétaires de stations-service sont ceux qui profitent le moins de la hausse des prix.

Concrètement, pour un litre de Super 95, comptez 1,620 euro par litre (-0,12 centimes). La Super 98 passe quant à elle à 1,719 euro/litre (soit une très légère baisse de 0,7 centime). D'un autre côté, le prix du diesel/gasoil routier va enregistrer une nouvelle augmentation pour désormais s'établir à 1,694 euro le litre (+0,051€/l). Le gasoil de chauffage connaîtra également une hausse similaire pour s'établir à 1,183€/l. (+0,051€/l pour le 50ppm).



Notons que le mois de mars a été marqué par une hausse des prix des produits pétroliers de l'ordre de 8,2%. Une évolution qui a déclenché à partir du 1er avril, une indexation des salaires et des pensions de 2,5%.

Par rapport au mois de février, les prix ont augmenté de 15,4% pour le diesel et de 9,2% pour l'essence au mois de mars. Si se déplacer revient donc plus cher, c'est aussi le cas pour s'offrir une nouvelle voiture (+1%). Les meubles coûtent eux aussi plus cher (+2,6%).

