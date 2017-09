(AF) - Une bataille générale d'oreillers est prévue samedi rue du Marché-Aux-Herbes à Luxembourg, de 11 heures à 18 heures.

Cette bataille d'oreillers est proposée par le Centre de recherche sur la maladie de Parkinson au Luxembourg. C'est une façon de fédérer du monde dans la bonne humeur autour d'une motivation: lutter ensemble contre la maladie.

Ce but sera rappelé au fil d'allocutions prévues pour 11h30. Des stands d'informations et de restauration (barbecue) seront installés et resteront accessibles jusqu'à 18 heures. Les «hostilités» à coups d'oreillers éclateront dans l'après-midi, avec un moment spécialement destiné aux familles.

Les entreprises ont la possibilité de participer par équipes. L'organisation conseille de se munir de son propre oreiller, sans plumes de préférence, afin d'éviter aux bénévoles un travail conséquent de nettoyage.

L'événement est organisé avec des partenaires institutionnels et prévoit l'intervention de la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer, de la ministre de la Santé Lydia Mutsch, de Romain Becker, président du Rotary Interclub Luxembourg, et de Rudi Balling, directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine.

Pour connaître tous les détails de cette manifestation: www.parkinson.lu

