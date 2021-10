Dans une lettre envoyée à plusieurs rédactions, l'avocat Gaston Vogel avait traité les mendiants roumains de "racaille". Un coup de sang qui lui vaut maintenant un procès.

Maître Vogel se défend de tout propos racistes

Dans une lettre envoyée à plusieurs rédactions, l'avocat Gaston Vogel avait traité les mendiants roumains de "racaille". Un coup de sang qui lui vaut maintenant un procès.

(pj avec Maximilian Richard) «Puanteurs», «racaille». Dans une lettre ouverte adressée à la bourgmestre de Luxembourg, Me Gaston Vogel n'avait guère pris de pincettes pour qualifier les mendiants roumains présents dans la capitale. Des propos qui valent à l'avocat, six ans après son courrier, d'être traduit devant le tribunal pour incitation à la haine. Et à la barre, le mis en cause de 85 ans rejette toujours fermement toute intention raciste.

Mais ce n'est pas là l'avis de la Ligue des droits de l'homme (LDH) qui, à la lecture de cet écrit publié par RTL et le Lëtzebuerger Journal avait immédiatement déposé plainte. D'ailleurs, face au juge, les deux médias doivent également répondre de leur choix rédactionnel de faire écho aux propos sans plus de précautions.

Xénophobe, Gaston Vogel? Il s'en défend en tant qu' «homme de gauche» et en rappelant certaines de ses interventions défendant les Roms ou les Sinti. Selon lui, sa lettre n'avait eu d'autre but que d'attirer l'intention sur une réalité problématique : les mendiants d'Europe centrale ou de l'Est sont parfois sous la coupe de groupes organisés et victimes de la traite des êtres humains. Et l'écrit regrettait qu'aucune solution n'ait été apportée à ce constat.

Mais finalement, vendredi, la première audience sur ce dossier n'a pas tant porté sur le choix des termes employés que sur cet éclairage sur un pan de la criminalité. Pas étonnant donc qu'à l'issue des débats, un représentant de la Ligue des droits de l'homme (partie civile donc) qualifie la rencontre comme «à côté de la plaque».

La suite Le procès se poursuivra le 15 octobre. En cas de condamnation, la LDH ne demande aucune compensation financière à la Cour, juste la publication du jugement dans les médias incriminés.



Car de l'audition de deux policiers impliqués dans l'enquête ou de celles de la bourgmestre Lydie Polfer (DP) et de l'échevin Laurent Mosar (CSV), rien à retenir concernant le fond du reproche fait à Me Vogel.

On a ainsi plus parlé insécurité que propos discriminants. Un écrit qui était encore disponible sur le site de RTL voilà quelques jours encore... ou, dans une version expurgée, sur le site de l'avocat.

