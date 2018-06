«99% des salariés ont voté pour la grève! Nous commencerons donc une grève à durée indéterminée mercredi matin devant la maison de soins de Bettembourg. Suivront Bertrange et les établissements de Zitha Senior», annonce Nora Back de l'OGBL. La coupe déborde pour 450 salariés du secteurs d'aides et de soins qui passent à l'action.

Maisons de soins: une grève illimitée démarre chez Sodexo à Bettembourg

«On est arrivé à un point de non retour!», lance Nora Back aux journalistes venus nombreux au siège de l'OGBL, mardi martin. «Les personnes qui travaillent dans les maisons de soins ont une véritable vocation et un idéalisme. Alors quand de tels professionnels disent qu'ils vont faire grève et renoncent à leur vocation, celle d'aider des gens, c'est que c'est allé loin...», accentue la secrétaire centrale du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs de l'OGBL. Autour de la table les salariés de la maison de soins An de Wisen, embauchés par Sodexo à Bettembourg, acquiescent, le visage long.



Une convention collective de travail qui garantie la revalorisation de leur carrière, une augmentation de salaire conséquente mais aussi des primes calculées sur le salaire annuel, rétroactivement jusque... 2014. Ce sont les salariés les plus chevronnés qui bénéficient de cette convention collective FHL, clairement plus avantageuse que la convention SAS (Secteur des Aides et soins et du secteur Social), dont bénéficient systématiquement tous les salariés embauchés dans les maisons de soins depuis dix ans.





«Nous ne voulons pas la grève mais juste notre revalorisation», explique Christophe Csato, délégué du personnel à Bettembourg, aux côtés de Nora Back, secrétaire centrale du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs de l'OGBL. Photo: Maurice Fick

«99% des salariés ont voté pour la grève»

L'ennui c'est que «les 20.000 personnes qui travaillent dans les deux conventions collectives ont bénéficié de revalorisations mais que 350 salariés se sont entendus dire: "vous n'y avez pas droit!"», résume Nora Back. En clair, ces 350 laissés-pour-compte, n'ont pas été augmentés comme d'autres collègues qui exercent la même profession dans le même secteur.



Le résultat des consultations menées ces derniers jours - suite au constat de non-conciliation devant l'Office national de conciliation - dans les maisons de soins «An de Wisen» à Bettembourg, «Les Parcs du 3ème Âge» à Bertrange et les deux maisons du groupe Zitha Senior à Pétange et Luxembourg-Ville, est sans appel.



Et permet de mesurer la hauteur de la vague protestataire: «99% des salariés ont voté pour la grève à Bettembourg et à Bertrange. La consultation est encore en cours chez Zitha Senior», explique Nora Back qui ne doute pas un instant de l'issue de ces deux dernières consultations.

«Nous commencerons donc une grève à durée indéterminée ce mercredi matin à 6h30 devant la maison de soins de Bettembourg. Suivront Bertrange et les établissements de Zitha Senior», a-t-elle d'ores et déjà annoncé ce mardi en fin de matinée.

La semaine s'annonce particulièrement mouvementée au Luxembourg dans ce secteur sensible où, assure le syndicat, la solidarité entre salariés joue à plein. L'OGBL organisera un rassemblement de solidarité ce samedi 9 juin à 11 heures à Luxembourg devant la Séniorie Saint Jean de la Croix (30, rue Sainte Zithe).



«Les anciens ça coûte cher!»

«Les anciens ça coûte cher!», lance Christophe Csato en ne blaguant qu'à moitié. Des 106 salariés sous convention collective FHL de la maison «An de Wisen», «33 avaient été convoqués au bureau de la direction et ont accepté de signer la convention SAS», moins avantageuse. «Une de nos revendications était de les faire revenir dans la convention FHL», rappelle Nora Back.



Lors de cette grève qui s'annonce dure, «nous serons là nuit et jour», assure Nora Back, «nous ne voulons pas nuire aux pensionnaires. Nous avons essayé de les impacter le moins possible mais c'est devenu irrémédiable», s'excuse-t-elle presque. Son syndicat à pris les devants pour détailler la situation conflictuelle et la nécessité d'agir dans une lettre adressée à tous les résidents et à leurs familles.