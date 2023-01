Au Luxembourg, une femme peut accoucher à l'hôpital et, depuis 2019, à domicile. Mais est-ce possible en maison de naissance? Pour l'instant, c'est non. Mais un flou juridique existe, et un groupe de travail va mener une réflexion.

Maisons de naissance: l'accouchement en débat

Pascal MITTELBERGER Au Luxembourg, une femme peut accoucher à l'hôpital et, depuis 2019, à domicile. Mais est-ce possible en maison de naissance? Pour l'instant, c'est non. Mais un flou juridique existe, et un groupe de travail va mener une réflexion.

Un accouchement dans une maison de naissance peut-il être considéré comme un accouchement à domicile? C'est, en résumé, sur cette question que va se pencher un groupe de travail, qui va se réunir une première fois en ce mois de janvier.

Il a été constitué à la demande de la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), et «est plus particulièrement chargé d’identifier les enjeux, les éventuels avantages, inconvénients ou risques associés aux accouchements extrahospitaliers dans l’optique bien évidemment d’une prise en charge optimale de la patientèle», indique-t-elle, dans une réponse à une question parlementaire des députés Josée Lorsché et Marc Hansen.

Le grand écart des chiffres

Les deux élus déi Gréng ont interpellé la ministre suite à la décision prise, début décembre dernier, de ne plus autoriser les accouchements à la maison de santé de Bertrange tant qu'aucun cadre légal ne sera fixé. Cet établissement, ouvert en septembre, est le premier centre de périnatalité du pays. Plusieurs sages-femmes y exercent. Elles peuvent poursuivre leurs autres activités et soins, mais pas les accouchements.

Combien y a-t-il eu de naissances à Bertrange? C'est le grand écart selon les versions. Josée Lorsché et Marc Hansen en évoquent 40 dans leur question parlementaire, tandis que Paulette Lenert fait état «de deux accouchements entre l'ouverture de cette structure en septembre 2022 et le 20 octobre 2022, date de l'inspection des lieux par la direction de la Santé».

Un flou juridique à combler

La ministre rappelle que «les accouchements se font en principe en milieu hospitalier». «C'est en effet le service d’obstétrique d’un hôpital qui est chargé du diagnostic, du suivi et du traitement de la femme et de l'enfant notamment lors de l'accouchement, et qui assure le suivi postnatal immédiat de la mère et de l’enfant, par l’intervention coordonnée des professionnels concernés.»

Mais depuis le 22 novembre 2019, les accouchements à domicile sont possibles. Ils sont encadrés par le règlement grand-ducal. «Les sages-femmes sont habilitées à effectuer, sous certaines conditions, des accouchements en milieu extrahospitalier, donc également à domicile, dans le respect bien évidemment des dispositions légales et réglementaires applicables», souligne Paulette Lenert.

Cela veut-il dire qu'ils peuvent également se dérouler dans des maisons de naissance? Un certain flou juridique règne, et c'est ce que doit résoudre le groupe de travail mis en place, et constitué de différents acteurs (direction de la Santé, associations, sages-femmes...). Quand tomberont ses conclusions? Aucun calendrier n'est fixé.

L'association des sages-femmes y est favorable

L'association luxembourgeoise des sages-femmes (ALSF) s'est, quant à elle, déjà clairement positionnée en faveur des accouchements en maisons de naissance. Dans un long communiqué publié le 22 décembre, et présent sur la page d'accueil de son site Internet, l'association explique notamment que «la femme peut choisir où elle veut accoucher, que ce soit à l'hôpital, dans une maison de naissance, dans une maternité ou à domicile (...). Bien entendu, cela n'exclut pas une collaboration entre les différentes institutions et professions de santé, une telle collaboration est absolument souhaitable.»

