Mais quels sont ces commerces dits «essentiels»?

Patrick JACQUEMOT Juste le temps de remplir la hotte du Père Noël, et ensuite rideau : à compter du 26 décembre, le gouvernement limitera le commerce à une douzaine de types de produits.

Petit commerce de détail ou grande surface : la mesure sera applicable partout a annoncé Xavier Bettel, lundi, en annonçant que Noël passé seuls les magasins proposant des produits «essentiels» pourront accueillir les consommateurs. «Pour les autres, le click & collect, la formule drive ou la livraison à domicile resteront possibles.» Voilà le régime qui attend le pays du 26 décembre au 10 janvier 2021.

Les commerces non essentiels bouclés après Noël A part l'alimentaire et les vendeurs de presse, tabac et essence, il ne devrait plus y avoir beaucoup de magasins ouverts à compter du 26 décembre et jusqu'au 10 janvier. C'est une des décisions prises par le gouvernement ce lundi.

Jeudi 24 décembre, les députés devraient valider la liste de ces commerces autorisés à ouvrir, et donc décider de qui devra garder son rideau baissé. Mais d'ores et déjà, le projet de loi déposé lundi soir à la Chambre détaille une première liste possible de produits dont la vente pourrait être encore autorisée dans la période indiquée.

Il s'agit notamment de l'alimentaire (humain et pour animaux), des médicaments et produits de santé, des produits d'hygiène, du matériel sanitaire, de l'optique, des articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques, la vente de livres, journaux et papeterie, les ustensiles de ménage et cuisine ainsi que le matériel de télécommunication.

Le gouvernement a également opté pour l'ouverture des stations-service et bureaux de tabac pour assurer la vente de carburants et de cigarettes.

Par contre, le texte déposé prévoit également la fermeture pour deux semaines de l'ensemble des salons de coiffure, barbiers, salons de beauté, tatoueurs ou solarium.

