Mais à quoi correspondent les couleurs de ce drapeau?

Par Sibila Lind et Tammy Schmit - En un peu plus de 40 ans, le drapeau arc-en-ciel est devenu un symbole d'unité et de tolérance. Romain Spitaleri, membre du Centre Cigale, en connaît l'histoire et ses significations pour la communauté LGBTIQ +. Attribuée à l'artiste Gilbert Baker en 1978, la création de cet étendard intégrait huit bandes colorées, toutes avec une signification propre.

Au fil du temps, de nouvelles versions du drapeau ont vu le jour. A chaque fois pour valoriser les différentes catégories de la communauté. C'est ainsi qu'en 2017, par exemple, les couleurs noir et marron ont été ajoutées pour attirer l'attention sur les luttes des personnes noires LGBTIQ +.

