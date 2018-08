Un nouveau type d'arnaque en ligne a fait son apparition au Luxembourg en juillet, signale Bee Secure. Un mail de menaces contenant l'un de vos mots de passe et vous réclamant de l'argent.

Mails de menaces et chantage

Les arnaques en ligne sont courantes et les escrocs se renouvellent, comme le confirme le site de la la police. Parmi ces réjouissances électroniques figure le chantage aux données personnelles. Le principe n'est pas nouveau, mais la façon de procéder est un tantinet différente.

La victime reçoit un mail dans lequel apparaît l'un de leurs mots de passe privés, explique le site Bee Secure. L'escroc affirme qu'il a filmé le destinataire alors qu'il visionnait une vidéo pornographique sur son ordinateur, vidéo dont il posséderait aussi une copie. Il affirme aussi qu'il dispose de tous les contacts de sa victime et qu'il leur transmettra ces images si le destinataire ne lui transfère pas la somme demandée en Bitcoin.

Dans ce cas, Bee Secure recommande de changer tous les mots de passe et de ne pas payer! Les données que nous inscrivons sur de nombreux sites d'achats en ligne, forums et autres, sont régulièrement piratées et revendues sur le «marché noir» du web, le darknet, poursuit Bee Secure. Il est donc parfaitement possible qu'un pirate ait eu accès à certains de nos mots de passe. Le reste est du bluff.