Déjà 276.000 téléchargements pour CovidCheck

Patrick JACQUEMOT L'outil de vérification de l'authenticité et de la validité d'un certificat covid a été mis en place voilà un peu plus de deux mois. Salles de spectacles, boutiques, restaurants, théâtres, bars, stades l'ont vite adopté.

Sans doute, au départ, y a-t-il eu confusion sur qui devait disposer de CovidCheck sur sa tablette ou son téléphone mobile. A tort, de nombreux habitants sont partis du principe que l'application leur permettrait de disposer sur eux en permanence de leur ''passe sanitaire''. En fait, c'est toujours bien au titre d'outil de vérification que l'app a été déployée (et améliorée) par le Centre des technologies de l’information de l’État. Dix semaines après le lancement, interview avec le directeur du CTIE.

Alors, combien de fois a été téléchargée CovidCheck maintenant ?

Patrick Houtsch : «Au total, l’app a été récupérée à 276.000 reprises. Le pic de téléchargement le plus important a été constaté le 10 juin. Autrement dit : le jour de l’annonce du lancement par le ministre délégué à la Digitalisation (Marc Hansen) et la ministre de la Santé (Paulette Lenert). Les jours suivants ont aussi vu nombre d'usagers aller sur les plateformes Applestore et GooglePlay pour la récupérer.

Deux autres pics moins importants ont pu être constatés. L'un le 1er juillet, l'autre le 22 juillet. Cette fois, c'était le jour où la nouvelle version de l’app a été publiée sur les stores. Cette nouvelle version permettant d’appliquer, dans le programme, les règles de certains autres pays.

Dans combien de pays l'appli est-elle maintenant reconnue?

«La question ne se pose pas en ces termes. CovidCheck.lu est une app luxembourgeoise dont le but premier est d'abord de vérifier, ici, l’authenticité d’un certificat EU Digital Covid Certificate (EU DCC) et sa validité suivant les règles en place au Grand-Duché. Dans ce but, elle s’adresse principalement (mais pas uniquement) à tous ceux qui sont amenés à contrôler des certificats EU DCC pour appliquer le régime CovidCheck (ndlr : à l'occasion de concerts, rencontres sportives, rassemblements festifs, à l'entrée des boutiques ou en centres de fitness par exemple).

Avec l’app CovidCheck.lu, on peut donc contrôler tout certificat européen qui contient un code QR établi selon les règles de l’UE.

Elle a toutefois un intérêt pour les particuliers eux-mêmes?

«Oui, elle leur permet de vérifier la validité de leur certificat par rapport aux règles publiées par d'autres pays sous le régime EU DCC. Par exemple, qui souhaite aller se balader en Allemagne peut contrôler avant de partir qu'il est bien en règle par rapport aux consignes de l'autre côté de la frontière.

Petit à petit, nous avons d'ailleurs développé la liste des pays référencés. D'abord avec une montée à cinq et maintenant huit destinations : Allemagne donc, mais aussi Espagne, Pays-Bas, Irlande, Lituanie, Roumanie, Slovénie et Ukraine.

Dites la vérité : quel est le plus gros reproche fait à l'appli?



«La principale remarque vient du fait que CovidCheck ne dispose pas de la fonctionnalité d’afficher son certificat personnel. Mais c'est un choix : le gouvernement luxembourgeois s’est volontairement décidé de dissocier les fonctionnalités de contrôle (app CovidCheck.lu) et d’affichage (app MyGuichet.lu). Et cela avant tout pour des raisons de sécurité et de protection des données.

Mais cela n'est pas propre au Grand-Duché. En effet, selon nos recherches faites début juillet, très peu de pays européens ont implémenté une même app avec ces deux fonctionnalités.»

