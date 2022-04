Les électeurs français du Grand-Duché ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron, suivi ensuite par Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour.

Election présidentielle française

Macron et Mélenchon en tête au Luxembourg

Thomas BERTHOL Les électeurs français du Grand-Duché ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron, suivi ensuite par Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour.

Il fallait être patient jusqu'au bout de la nuit. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française au Luxembourg ont été proclamés vers 1h ce lundi matin, après avoir été validés par un procès-verbal centralisateur. Ces résultats doivent encore être officiellement proclamés d'ici à ce mercredi par le Conseil constitutionnel français.

Sur les 28.151 électeurs inscrits, près de la moitié des votants (47%) se sont exprimés. 13.243 bulletins ont été considérés comme valides. Le président Emmanuel Macron arrive en tête (49% des suffrages exprimés), suivi par le candidat de LFI Jean-Luc Mélenchon (12,72%), puis par Eric Zemmour (10%) et Yannick Jadot (7,88%).

Marine Le Pen (6,04%), Valérie Pécresse (5,69%), Nicolas Dupont-Aignan (2,11%), Jean Lasalle (1,77%), Anne Hidalgo (1,63%), Fabien Roussel (0,85%), Philippe Poutou (0,50%) et Nathalie Arthaud (0,27%) complètent le reste du tableau des 12 candidats.

La progression de l'extrême droite

«Eric Zemmour et Marine Le Pen font près de 16% ensemble, ce n'est pas négligeable», souligne Frédéric Schauli, coordinateur de la majorité présidentielle au Luxembourg, pour les résultats au Grand-Duché. Pour lui, il est important de comprendre les attentes de ces électeurs: «Il faut plus expliquer notre programme et le rôle de l'Europe, alors qu'une guerre est à notre porte. Il y a pas mal de challenges.»

Si Frédéric Schauli salue la victoire d'Emmanuel Macron, il considère «qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir l'extrême droite au second tour». Pour le 24 avril, il souhaiterait convaincre les électeurs à voter pour le président sortant «par choix et pas par défaut sur son programme contre Marine Le Pen».

La progression de l'extrême droite est la résultante de la politique macroniste, considère de son côté le délégué de La France insoumise Stéphane Menant. Ce dernier dénonce une banalisation du discours d'extrême droite de LREM concernant les réfugiés et l'immigration. Stéphane Menant note une progression de 3 points pour Jean-Luc Mélenchon par rapport à 2017 au Luxembourg. Une progression qui s'explique selon lui par l'écroulement du PS et par le fait que les Verts ne soient pas aussi forts que prévu. Le délégué LFI souligne également que son candidat est «le seul à avoir fait une bonne campagne».

Réaction du PS et de Reconquête!

La déléguée du PS, Monique Dejean, ne compte pas baisser les bras, malgré le faible score de sa candidate Anne Hidalgo (1,63%): «Malheureusement, on s'y attendait, en espérant un peu plus de 2%. Maintenant en juin nous aurons les législatives où les socialistes sont encore bien implantés (régionales, départementales et municipales). On va se battre»

Le délégué du parti Reconquête! d'Eric Zemmour pour le Benelux se dit déçu par le score de l'ancien polémiste en France (7%). «Mais nous nous souviendrons du bel engouement militant.» Contactés, les représentants LR au Luxembourg n'ont pour le moment pas encore répondu à nos sollicitations.

