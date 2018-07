Macron et Bettel face aux citoyens à Luxembourg

«Le but de ces consultations est d'impliquer un nombre important de citoyens afin d'identifier leurs préoccupations, espoirs et attentes. Les idées qui ressortiront des consultations citoyennes vont nourrir la réflexion des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et leur permettre de dégager des priorités d’action pour les 5 à 10 ans à venir» a annoncé le ministère d'Etat.