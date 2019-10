La bourgmestre de Luxembourg et l'opérateur qui a déployé 250 trottinettes dans la capitale devraient (enfin) se rencontrer. La seule date évoquée étant «la fin de semaine prochaine». Le rendez-vous s'annonce délicat pour la start-up, même si celle-ci assure avoir prévenu à temps les autorités de son arrivée.

Lydie Polfer veut clouer le bec à Bird

Patrick JACQUEMOT La bourgmestre de Luxembourg et l'opérateur qui a déployé 250 trottinettes dans la capitale devraient (enfin) se rencontrer. La seule date évoquée étant «la fin de semaine prochaine». Le rendez-vous s'annonce délicat pour la start-up, même si celle-ci assure avoir prévenu à temps les autorités de son arrivée.

C'est non. Lydie Polfer l'a fait savoir cet été: pas question pour la Ville de Luxembourg d'accepter à nouveau des trottinettes électriques en libre-service sur ses trottoirs. Visiblement, le message n'est pas remonté jusqu'aux oreilles de Bird; la start-up décidant d'inonder le Kirchberg et le Limpertsberg avec 250 engins en une nuit. Depuis, la bourgmestre a beau rager, l'opérateur se fait discret au possible. Par contre, les deux parties confirment bien qu'elles vont se croiser à compter du 14 octobre.

Quand exactement? La date n'a pas encore été communiquée. Mais une chose est sûre, l'élue DP va être peu encline à écouter le discours de l'opérateur en e-mobilité. Même si Bird est déjà présent dans une centaine de villes dans le monde, son «invasion» sans préavis n'a vraiment pas été appréciée des autorités de la capitale.

Sécurité des piétons, encombrement du domaine public, mauvaise impression donnée par des trottinettes à l'abandon: les maux ne manquent pas dans la bouche des élus luxembourgeois. Du côté de la société, motus. Ou juste une réponse laconique aux sollicitations de la rédaction du Luxemburger Wort: «Nous ne confirmons pas de date, mais nous sommes impatients de la rencontrer.».

Mercredi, la Ville de Luxembourg avait tenu à rappeler par communiqué qu'elle n’avait conclu aucun accord de collaboration avec une société pour la mise à disposition de trottinettes électriques. Pas plus qu'elle n’apportait de soutien financier au projet. L'administration espérant que Bird dispose bien de toutes les autorisations pour lancer son réseau en libre-service.

L'opposition en tandem Les députés Laurent Mosar et Serge Wilmes n'auront pas tardé à s'emparer de la polémique des e-trottinettes Bird. Dès ce 11 octobre, ils ont déposé deux questions parlementaires aux ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure. L'une pour savoir où en était le projet de loi devant fixer le cadre légal permettant l'utilisation de ces engins électriques. A priori, celui-ci était prévu pour 2020. L'autre pour demander si la police grand-ducale allait intervenir pour saisir ces deux-roues apparus brusquement dans le paysage urbain.

Les services de la capitale se réservaient le droit de faire enlever tous les véhicules qui encombreraient l’espace public ou qui constitueraient un danger pour les autres usagers de la voie publique.

Surtout, Lydie Polfer, les élus qui l'entourent et les services communaux affirmaient ne pas apprécier «le manque d’information de la part de la société quant à la mise en place de trottinettes soulevant d’importantes questions de gestion et de sécurité». Bird confiant néanmoins, par la voix d'un porte-parole, «avoir fait part à la Ville de [son] intention de procéder au lancement avant de le faire». Ah, tiens.