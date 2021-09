Moins de 48 heures après l'incident qui a opposé deux individus à une équipe de gardiennage payée par la Ville samedi soir avenue de la Gare, la bourgmestre de la capitale défend son choix de recourir à une société privée pour assurer l'ordre public. Et renvoie la balle au gouvernement.

Lydie Polfer

«La situation du quartier Gare est très préoccupante»

Jean-Michel HENNEBERT Moins de 48 heures après l'incident qui a opposé deux individus à une équipe de gardiennage payée par la Ville samedi soir avenue de la Gare, la bourgmestre de la capitale défend son choix de recourir à une société privée pour assurer l'ordre public. Et renvoie la balle au gouvernement.

Quoi qu'en pense Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure, la sécurité dans le quartier Gare et à Bonnevoie restera assurée en partie par une société privée de gardiennage. Du moins «jusqu'au 1er novembre», a assuré lundi Lydie Polfer (DP). Car pour la bourgmestre de la capitale, «il n'est aucunement question de céder face aux provocations de personnes bien connues des services de police», en référence à l'incident survenu samedi soir le long de l'avenue de la Gare.

La vidéo qui remet en cause le gardiennage à la gare Un agent de sécurité incapable de maîtriser son chien, l'animal muselière baissée ne lâchant pas un passant : l'incident qui s'est déroulé samedi soir aux alentours de la gare centrale de la capitale n'a pas fini de faire parler.

Pour l'édile, le fait qu'une personne interpellée ait été mordue par un chien d'attaque d'une équipe de G4S illustre surtout le fait que «la situation du quartier Gare est très préoccupante» et qu'il est grand temps «de donner à la police les moyens humains, matériels et légaux» d'agir «pour baisser le niveau d'insécurité» dans cette partie de la capitale. En clair, d'augmenter les effectifs de fonctionnaires, de mettre en place plus de caméras de vidéosurveillance et de les autoriser à expulser les personnes présentes dans les halls d'immeuble. Comprenez principalement les dealers et les toxicomanes.





Surveillance privée prolongée autour de la gare Constatant (encore) le manque de policiers déployés dans la capitale, la bourgmestre a annoncé avoir signé un nouveau contrat de six mois pour maintenir les patrouilles autour de la gare centrale, à Bonnevoie et en Ville-Haute.

Un discours musclé en direction des habitants de la capitale à deux ans des élections communales et du gouvernement, prié d'agir «après un nombre incalculable de réunions en commission et deux débats à la Chambre», rappelle la bourgmestre. Assurant «ne pas être naïve» et «savoir qu'une société sans drogue ni violence n'existera jamais», Lydie Polfer entend donc «ne pas baisser les bras» et renvoie la responsabilité au gouvernement. Ce dernier aura l'occasion de revenir sur ce thème dès mercredi matin, lors d'une commission de la Sécurité intérieure demandée par Piraten et déi Lénk.

Quid du chien incriminé? Pour Laurent Jossart, managing director de G4S Luxembourg, le berger allemand ayant mordu la personne interpellée «ne participera plus à des patrouilles pendant un certain temps», même si ce dernier n'«aurait fait que défendre son maître dans une atmosphère très agitée». Aucun détail quant à l'avenir du maître-chien n'ayant pas réussi à maîtriser son animal n'a été donné. Seule l'indication qu'il «n'a jamais connu d'autre incident» a été précisée.

