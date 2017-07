(ChB) - Initié par la chambre immobilière du Luxembourg, un BTS "Professions immobilières" verra le jour à la rentrée 2017 après quatre années de préparation.

Ce diplôme d’État supérieur répond aux besoins des professionnels de l’immobilier et est destiné aux jeunes détenteurs d’un diplôme luxembourgeois, ou étranger reconnu équivalent, de fin d’études secondaires, secondaires techniques ou de technicien.

Cette formation a pour objectif de former des techniciens supérieurs capables d’assumer la gestion et la négociation de biens immobiliers ainsi que des opérations de promotion immobilière.

La formation s’étale sur quatre semestres, soit deux années scolaires, et certifie un total de 120 crédits ECTS pour toute la formation.

Les secteurs visés sont:

la promotion qui développe et réalise des projets immobiliers dans le respect des lois et réglementations en la matière en tenant compte des techniques de construction,



l’agence immobilière qui recherche des acquéreurs ou des locataires, qui prend des mandats, suit et monte des dossiers jusqu’à signature de l’acte notarié ou du bail de location et qui évalue les biens immobiliers,



l’administration de biens/syndic de copropriété qui prend en charge la gestion administrative et comptable de propriétés et l’entretien d’immeubles pour le compte de propriétaires ou de copropriétaires.

Tous les trois exigent de bonnes connaissances tant en matière de construction qu’en matière juridique et contractuelle, des procédures d’autorisation, des lois et réglementations relatives à ces matières.

Un programme varié et multilingue

Les cours sont axés sur la législation et l’économie (droit, économie et gestion d’entreprise, fiscalité et finances, économie de la construction, etc.), le domaine du bâtiment (concept énergétique, technologie du bâtiment, matériaux de construction, structure de la construction, etc.), une formation générale (mathématiques, langues), et des stages en entreprise (avec rapport de stage et mémoire).

Une place de choix sera accordée au langage technique, tant à l’écrit qu’à l’oral, dans les langues nationales: luxembourgeois, français, allemand, et l’anglais, ainsi qu’à la connaissance des principes des institutions européennes.

Les méthodes d’enseignement seront axées sur des cours théoriques, des travaux en groupe, des travaux dirigés, des exercices en classe, des visites de chantiers, des exercices pratiques et des stages en entreprise.

Au vu de l’évolution de la mobilité professionnelle en Europe, ce diplôme pourra contribuer à faciliter l’exercice de la profession dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

Ce programme se déroulera à partir du 15 septembre 2017 au lycée Josy Barthel de Mamer: les renseignements et les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site du lycée dès maintenant.