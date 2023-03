L'entreprise va renforcer son équipe en vue de l'extension de la ligne de tramway vers la Cloche d'Or et le Findel.

Mobilité au Luxembourg

Luxtram embauche 40 nouveaux chauffeurs

Luxtram va recruter 40 nouveaux conducteurs de tramways pour répondre à l'extension du réseau de tramways, qui devrait englober le quartier de la Cloche d'Or jusqu'à l'aéroport du Findel d'ici à 2024.

Retour sur les grandes étapes du tram à Luxembourg Ce dimanche, un nouveau segment du tramway luxembourgeois - 1,2 km entre la gare centrale et le lycée Bonnevoie - est inauguré. L'occasion de rappeler les mises en service des précédents tronçons, et d'évoquer les futures extensions.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, plusieurs événements ont été organisés à Neien Tramsschapp, le centre de stockage et de maintenance de Luxtram, afin d'informer sur l'entreprise, les tâches des conducteurs de tramway et les conditions de travail. «Les candidats ont ainsi pu se familiariser avec les aspects importants du métier», explique Luxtram dans un communiqué publié la semaine dernière, ajoutant que les sessions organisées de mercredi à jeudi ont attiré environ 1.000 personnes.

Six semaines de formation théorique et pratique

Le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, les candidats sont évalués sur leur aptitude, notamment en simulant des situations typiques de la profession. S'ils sont finalement «déclarés aptes sur le plan médical et psychologique, Luxtram peut les prendre en considération à des fins d'emploi», indique l'entreprise.

Deux nouveaux arrêts envisagés pour le tram Le réseau du tram va encore s'étendre dans les prochaines années. Des arrêts supplémentaires sont à l'étude au coeur de la capitale, fait savoir le ministre de la Mobilité François Bausch dans une réponse parlementaire.

Ceux qui atteignent ce niveau se rendent au Tramway Driver Training Centre de Luxtram, où ils suivent une formation théorique et pratique de six semaines. Une fois la formation terminée, ils commencent à conduire le tramway avec des passagers, d'abord en compagnie de professionnels plus expérimentés, puis de manière autonome. Les candidats recrutés seront progressivement mis en service à partir du mois de juin.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Traduction: Simon Martin

