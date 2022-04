Zoom sur le concept de l’agence de communication Mediation SA qui ambitionne de présenter les légendes et le folkolore du Grand-Duché de façon ludique aux visiteurs curieux du patrimoine local.

Patrimoine historique et culturel

Luxilux, des chasses aux trésors 2.0

Deux à trois heures de temps, un smartphone chargé, une connexion 4G/ 5G avec géolocalisation/GPS active et le téléchargement de l’application MooveGo. Voici les ingrédients principaux de Luxilux, le dernier concept mis au point par l'agence de communcation Mediation SA pour des chasses aux trésors à l'heure des temps modernes.

Pour le reste, nul besoin d'avoir les connaissances historiques d'un Benjamin Gates, le sens du risque de Nathan Drake ou encore le fouet d'Indiana Jones pour tenter la première chasse au trésor, sur smartphone: le projet a précisément pour objectif de faire découvrir le patrimoine historique et culturel du Luxembourg aux touristes ainsi qu'aux résidents ou frontaliers désireux d'en apprendre un peu plus sur le pays. Sous couvert de défis et de surprises à la clé, cela va de soi.

La particularité de ces chasses aux trésors proposées en anglais et en français, c'est que les aventuriers d'un jour puissent découvrir un peu plus en profondeur le pays, ses aspects multiculturels et son folklore majoritairement assez méconnu. Pour cela, ce sont les deux plus grandes villes du Luxembourg qui sont mises à l'honneur, à savoir Esch-sur-Alzette et Luxembourg-Ville.

A noter toutefois que le coeur de cible de l'activité reste les jeunes adultes et les adultes, sachant qu'il n'y a pas de staff dédié à la modération ou à la surveillance de l'activité.

Un concept né du confinement

Netty Thines, administrateur-délégué de l'agence, explique que le concept a émergé durant le premier lockdown en mars 2020, période durant laquelle l'équipe a eu le temps de réfléchir à la suite des opérations en attendant la reprise. «En tant qu'agence événementielle, nous avons été sollicités par des hôtels suite à l'initiative du gouvernement de proposer des vouchers pour booster le tourisme local.»

C'est à cette occasion que leur est venue l'idée d'inclure dans leur nouveau projet ce système de bons en collaboration avec des commerces, également très impactés par les confinements.

«Si les gens jouent vraiment le jeu et répondent correctement aux questions pendant leur session, ils recevront des vouchers pour aller boire un café ou grignoter quelque chose dans un restaurant ou un bistrot faisant partie de nos partenaires, indépendamment des 13,90 euros qu'ils payent pour accéder à une chasse». A savoir, le Gëlle KlackBeim et LentzLëtzeburger à Luxembourg-Ville et K116 et le Escher Dësch à Esch-sur-Alzette.

D'autres pistes à l'étude

Les opérations ne s'arrêtent pas là puisque l'agence planche actuellement sur une mise en place possible d'une nouvelle chasse dans le nord du pays, cette fois proposé en langue allemande et néerlandaise afin de s'adapter aux touristes voisins.

Quant à la possibilité d'une proposition des chasses en langue luxembourgeoise, ce n'est pas à l'étude même si cela n'est pas exclu, «si la demande est là».

Pour ceux qui se demanderaient si l'équipe a été aidée par un spécialiste de l'histoire locale, il n'en est rien: «Nous sommes spécialisés dans les team building, les urban gamings et les chasses aux trésors depuis plus de 10 ans. Nous avons nous-même mis tout ceci en place, car nous connaissons bien nos légendes et notre folklore sur lesquels nous avons fait beaucoup de recherches.»

