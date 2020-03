Luxexpo The Box s'apprête à accueillir les patients

Le centre de congrès et d'expositions du Kirchberg s'est métamorphosé en un centre de soins avancés au cours du week-end. Le temps d'y transférer les équipes de la Maison médicalisée et les premières personnes y seront accueillies dès ce lundi après-midi.

Maurice FICK Le centre de congrès et d'expositions du Kirchberg s'est métamorphosé en un centre de soins avancés au cours du week-end. Le temps d'y transférer les équipes de la Maison médicalisée et les premières personnes y seront accueillies dès ce lundi après-midi.

L'épidémie du coronavirus a laissé un court répit au Luxembourg ce week-end et les lits d'hôpitaux sont loin d'être surchargés à l'heure actuelle mais «nous avons besoin de plus grandes capacités» pour accueillir les personnes qui sont en proie aux symptômes a annoncé dimanche après-midi, la ministre de la Santé au cours d'un point presse sur la situation.

Paulette Lenert a expliqué que les quatre maisons médicalisées mises en place il y a huit jours pour éviter une propagation du virus via les salles d'attentes et les urgences seraient progressivement remplacées par quatre «centres de soins avancés». A LuxExpo à Luxembourg, à la Rockhal à Esch-sur-Alzette, au Däichhal à Ettelbruck et à Grevenmacher.

Luxexpo The Box donnera le «la» en ouvrant la première ce lundi au Kirchberg où les soldats de l'armée luxembourgeoise ont travaillé d'arrache-pied ce week-end pour transformer deux halls en centre médical.



Dès ce lundi 23 mars à midi la Maison médicalisée de Luxembourg fermera ses portes au profit de la nouvelle structure qui sera opérationnelle pour effectuer les premiers diagnostics dès 14 heures. Une tente a également été montée sur le parking nord de Luxexpo The Box.

«Nous sommes fiers de pouvoir, à la hauteur de nos possibilités, contribuer à l'action du gouvernement pour vaincre le virus et allons apporter tout le soutien que nous sommes en mesure de donner», explique Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box, touché de plein fouet par le virus comme tout le pan de l'activité événementielle du pays.





