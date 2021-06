Faute de vaccins, le sixième centre avait fermé ses portes après quelques jours seulement de fonctionnement. Le "vaccinodrome" du Kirchberg a repris ses activités ce mercredi matin.

LuxExpo reprend la vaccination anti-covid

Ce devait être LE centre de vaccination majeur du pays. Avec 48 lignes de vaccination possibles et près de 95.000 personnes accueillies par semaine, le site du Kirchberg faisait passer la campagne vaccinale à la vitesse supérieure. Et finalement, pschitt. Ouvert le 19 mai, il devait fermer ses portes après «seulement» 2.655 injections réalisées. Bien maigre bilan pour le dispositif installé dans les halls de LuxExpo. «Nous avons malheureusement eu, quelques jours après la décision d’ouvrir le centre, quelques reports de livraison», explique Luc Feller pour justifier la fermeture inattendue.

A défaut des dosettes promises par les laboratoires, le haut-commissaire à la protection nationale n'a donc eu d'autre choix que d'interrompre la montée en puissance du site. Les vacances de Pentecôte sont passées par là, les flacons des quatre laboratoires ont retrouvé la route du Luxembourg, et voilà donc le sixième centre de vaccination du pays reprenant du service ce 2 juin.

Depuis fin décembre, et l'arrivée du premier contingent de vaccins au Grand-Duché, la problématique de l'approvisionnement a constamment été d'actualité pour les autorités. Avec plus souvent de mauvaises surprises que de bonnes... Au dernier rapport du ministère de la Santé en date du 26 mai dernier, le pays attendait encore 112.435 nouvelles doses (entre le 31 mai et le 28 juin). Aucune en provenance des usines Johnson & Johnson (le vaccin unidose) mais 88.335 de la part de Pfizer/BioNTech, 12.100 d'AstraZeneca et 12.000 de Moderna. A savoir si les promesses seront tenues.

Alors qu'en cinq mois, le Luxembourg a réussi à administrer 351.056 doses anti-covid, le ministère de la Santé vient de lancer une campagne de communication sur l'importance de la deuxième dose. Mais sur ce point, Luc Feller se veut rassurant : «Nous n’enregistrons pas de refus importants. Il y a parfois des refus singuliers, mais rien d’extraordinaire». La crainte d'effets secondaires -rares- ne freine donc pas la campagne d'immunisation significativement.

Mais les autorités d'insister : «Ce n'est qu'après ce rappel d'injection seulement que le système immunitaire devient suffisamment fort pour assurer la meilleure protection possible».

