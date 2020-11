CSV, ADR, Déi Lenk et Pirate ne se contenteront pas de voter contre l’impressionnante rallonge budgétaire demandée pour financer le satellite, ils réclament l'ouverture d'une commission d'enquête.

Luxembourg 4 min.

LUXEOSys descendu en flamme par l'opposition

Patrick JACQUEMOT CSV, ADR, Déi Lenk et Pirate ne se contenteront pas de voter contre l’impressionnante rallonge budgétaire demandée pour financer le satellite, ils réclament l'ouverture d'une commission d'enquête.

C'est un caillou de taille qui traîne dans le soulier de la coalition gouvernementale. Gros comme un satellite, et lourd comme la facture de l'engin : 209 millions d'euros. Un montant qui a considérablement grimpé depuis la présentation du projet et le vote attendu, jeudi, sur le financement final de l'opération. Un vote qui permettrait de doter le pays de son premier satellite. Et le caillou devient d'autant plus gênant que l'ensemble des partis d'opposition réclament désormais l'ouverture d'une enquête sur ce dossier. Un sujet initié, en son temps, par le ministre Etienne Schneider.

Ce 19 novembre, CSV, ADR, Déi Lénk et Pirate n'entendent pas se contenter d'un vote contre, à la Chambre. C'est une commission d'enquête que les quatre formations réclameront. Pas question de valider, sans plus d'explications, l'enveloppe de 139 millions d'euros supplémentaires demandée par le gouvernement pour LUXEOSys. Et des points à éclaircir, même après la publication d'un rapport parlementaire sur le sujet, il en reste beaucoup. Les députés Diane Adehm (CSV), Fernand Kartheiser (ADR), Sven Clement (pirate) et David Wagner (Déi Lénk) l'ont réaffirmé, mercredi lors d'un point presse commun.

«Le budget de Luxeosys dégraissé de 41 millions» Avant son audition ce lundi en commission du Contrôle de l'exécution budgétaire, François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Défense révèle que la facture finale du projet de satellite militaire sera dépassée de 139 millions d'euros, au lieu des 180 millions précédemment annoncés.

D'ailleurs, pour Diane Adehm ( résidente de la commission de Contrôle budgétaire), plus question d'évoquer le dossier LUXEOSys mais bien «l'affaire». S'il n'y avait rien de trouble pourquoi l'actuel ministre de la Défense, François Bausch (Déi Gréng) qui savait dès l'été 2019 qu'un problème de financement se posait n'a prévenu qu'en mars les parlementaires qui suivaient l'évolution du projet. «Voulait-il couvrir son prédécesseur au pouvoir, Etienne Schneider, afin de lui permettre de sortir proprement du gouvernement», interpelle la député socio-chrétienne.

Pour les Pirate, Sven Clement interpelle lui sur le coût de la station au sol prévue pour le décryptage des images du satellite d'observation. A elle seule, cette partie est responsable de 75 millions d'euros des coûts supplémentaires. Et le député de s'interroger sur le projet de construction d'un pôle aérien sur le Findel qui avait oublié d'inclure dans son budget plusieurs dispositifs informatiques, tels que des lignes internet cryptées, indispensables pour le dispositif souhaité.

Perdu d'avance? A elles seules, les quatre formations demandeuses de l'ouverture d'une commission d'enquête ne pourront l'obtenir, demain. Il faut la majorité parmi les 60 élus de la Chambre, ils pèsent beaucoup moins. Mais qui pourra rejoindre leurs rangs dans ce combat?

Les députés LSAP peuvent-ils tirer contre un des leurs, Etienne Schneider? Les Déi Gréng vont-ils se mutiner face à leur collègue vert François Bausch qui tente de sauver le projet? Le DP peut-il tirer contre le camp de la majorité gouvernementale qui, jusqu'à présent, a soutenu le projet?

Sommé de répondre devant les parlementaires, en juin dernier, Etienne Schneider avait juste rappelé «qu'une utilisation commerciale des images était prévue avec des recettes pouvant atteindre 30 millions d'euros». Guère convaincant pour les opposants.

Au nom de l'ADR, Fernand Kartheiser s'offusque de constater que l'armée luxembourgeoise n'a guère été impliquée dans cet investissement. L'ancien chef d'état-major, le général André Duschène, a reconnu avoir été tenu à l'écart de la planification et s'être retrouvé devant le fait accompli. «Aujourd'hui encore, nous ne savons toujours pas ce qui est prévu pour le recrutement des 25 hommes nécessaires à l'exploitation des données transmises depuis l'espace.»

Souveraineté perdue

Côté Déi Lénk, David Wagner cible, lui, la question des antennes, qui ne pourraient pas être installées au centre militaire de Herrenberg (Diekirch) comme initialement envisagé. Et cela en raison d'éventuels incidents avec les drones en activité depuis le site. Du coup, le dossier actuel parle d'installer les antennes, non pas au Luxembourg mais sur la base militaire belge de Redu.

Ce choix, selon le ministre de la Défense actuel, permettrait d'économiser 2,5 millions d'euros. Mais il s'avère fort contestable en termes de souveraineté nationale, selon Déi Lénk et ses alliés du jour. «En tout cas, nous à gauche, ne regrettons pas d'avoir déjà voté contre le projet LUXEOSys.» A l'époque, ce choix s'expliquait par «des raisons de principe»; cette fois il est question d'abus dans l'utilisation possible de fonds publics.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.