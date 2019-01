La population de la capitale ne cesse de grandir. Luxembourg compte désormais 119.214 habitants. Ce sont presque 3.000 habitants de plus en un an. La capitale compte plus de Luxembourgeois, Français et Italiens. Mais moins de Portugais.

Luxembourg 2 min.

Luxembourg-Ville tout près des 120.000 habitants

Maurice FICK La population de la capitale ne cesse de grandir. Luxembourg compte désormais 119.214 habitants. Ce sont presque 3.000 habitants de plus en un an. La capitale compte plus de Luxembourgeois, Français et Italiens. Mais moins de Portugais.

La capitale luxembourgeoise poursuit sa fuite en avant et au même rythme soutenu que durant toutes ces dernières années. En moyenne, la Ville de Luxembourg grossit de 3.000 habitants par an. Entre fin 2017 (116.328 habitants) et fin 2018 (119.214 habitants), 2.996 personnes de plus s'y sont installés.

Globalement, la ville aurait donc attiré 30.000 personnes de plus en dix ans? Les statistiques officielles livrées par la Ville au début de chaque nouvelle année, l'attestent: entre 2008 et 2018, Luxembourg a grossi de 29.307 habitants.



Cette hausse de 2.996 personnes s'explique surtout par le solde des mouvements naturels - 1.214 naissances pour 586 décès - et le solde des mouvements migratoires.



L'an passé, 17.368 personnes se sont installées à Luxembourg, dont 13.377 sont arrivées de l'étranger et 3.991 (moins qu'en 2017) étaient originaires d'une commune luxembourgeoise.

Parallèlement 12.209 départs ont été enregistrés puisque 7.584 personnes ont quitté la capitale pour s'installer dans une autre commune luxembourgeoises, tandis que 4.625 personnes ont quitté Luxembourg-Ville pour aller vivre à l'étranger. A noter qu'il y a eu 10.517 mouvements à l'intérieur de la ville en 2018.



Bilan au 31 décembre 2018: les étrangers forment 70,59% de la population et les Luxembourgeois, les 29,41% restants.

On retiendra que 35.055 Luxembourgeois vivent dans la capitale. Soit 1.131 Luxembourgeois de plus que un an auparavant.



Parmi les 168 nationalités différentes qui peuplent Luxembourg-Ville, la nationalité française est la mieux représentée. Au total 20.516 Français résident à Luxembourg (soit 17,21% de la population). Soit 414 Français de plus qu'il y a un an.

Les Portugais forment la deuxième nationalité la mieux représentée (10,30% de la population): Même si la capitale compte 152 Portugais de moins qu'en 2017, ils étaient au nombre de 12.283, fin 2018.

Les Italiens, 3e nationalité au palmarès des principales nationalités, sont plus nombreux: 329 Italiens ont choisi de s'installer à Luxembourg-Ville en 2018 où vivent maintenant 8.353 résidents d'origine italienne.

On notera encore que les communautés espagnole (+147 personnes), indienne (+143 personnes), polonaise (+100 personnes), chinoise (+83 personnes) et roumaine (+75 personnes) se sont le plus étoffées l'an passé.