Le projet «Walk the Line» inauguré ce jeudi est une invitation à bousculer ses habitudes. En suivant la ligne rose au sol et dans le ciel, changez vos itinéraires de promenade en centre-ville.

Luxembourg 6

Luxembourg-Ville: «Take a walk to the «Walk the Line»»

(NK) - Si Lou Reed vous invitait à sortir des sentiers battus dans «Take a walk to the wild side», Charles Baudouin et Giacomo Piovan - les deux designers - vous invitent plutôt à sortir sur un sentier artistique avec «Walk the Line» inaugurée ce jeudi.

Après les oeuvres artistiques «Let the sunshine in» (2014), «Look up» (2015), «Swings» (2016) et «AIR DELUXE» (2017), c'est au tour de «Walk the Line» d'habiller la rue Philippe II et l'avenue de la Porte-Neuve pour l'été.



6 Projet «Let the sunshine in» Photo: Fern Morbach

Positionnés sur la bande rose tracée sur le sol (la seule de l'installation), au croisement de la Grand-Rue, de la rue Philippe II et de l'avenue de la Porte-Neuve, les deux designers présentent leur projet. Un placement stratégique, qui permet d'avoir une vision optimale de l'installation puisqu'elle est tridimensionnelle. Des panneaux de tôle perforée roses sont disposés sur toute une ligne.

«Rassembler les gens»

Si au premier abord le visuel ne marque pas les esprits, c'est plutôt la signification cachée qui importe plus. « On espère que les gens vont changer leur parcours en suivant cette ligne» explique Charles Baudouin, «on souhaite aussi que cela rassemble les gens, qu'ils partagent leur plus belle photo du projet, qu'ils le fassent vivre».

Cette installation insolite attire chaque année de nombreux visiteurs. Lever les yeux et admirer... Une courte pause artistique entre deux courses qui plaît aux passants. Une animation rendue possible grâce aux commerçants qui ont été les premiers à lancer ce projet et qui continuent de le soutenir. Pour la ville, c'est également l'occasion de mettre en avant des artistes du Forum d'art contemporain.

L'installation est à découvrir et à suivre jusqu'au 3 septembre. Comme chantait Lou Reed «Take a walk to the»...«Walk the Line»... Mais n'oubliez pas de lever les yeux!