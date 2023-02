La capitale s'oppose fermement aux cabines de bus destinées à protéger les chauffeurs au point de l'inscrire dans son appel d'offres pour l'exploitation de ses autobus. La commune dit privilégier d'autres mesures.

Luxembourg-Ville refuse catégoriquement les cabines de bus

Thomas BERTHOL La capitale s'oppose fermement aux cabines de bus destinées à protéger les chauffeurs au point de l'inscrire dans son appel d'offres pour l'exploitation de ses autobus. La commune dit privilégier d'autres mesures.

Non, c'est non! Si l'installation des cabines de bus est en cours sur les lignes de bus du réseau RGTR pour protéger les conducteurs, la Ville de Luxembourg reste clairement opposée au déploiement de cette mesure dans ses autobus.

La commune avait expliqué en octobre dernier à Virgule.lu ne pas prévoir une telle installation et préférer «favoriser le contact direct entre les conducteurs de bus et les usagers afin d'assurer un service clients optimal, d'autant plus que les agressions contre les chauffeurs sont très rares».

Ce refus est désormais également écrit noir sur blanc dans l'appel d'offres pour l'exploitation de service des autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) qui prend fin le 1er mars 2023: «Il est strictement interdit d'équiper l'espace chauffeur d'une porte cabine conducteur avec vitre de séparation (ou toute autre installation de type «vitre-porte»).»

Pourquoi ce refus catégorique?

«L'agressivité n'est pas la même sur les lignes AVL que sur le reste du réseau. Nous circulons aussi dans un espace urbain où il y a plus d'arrêts que dans d'autres parties du pays. Il y a ainsi plus de va-et-vient et les conducteurs ont aussi un bouton d'urgence», se défend Patrick Goldschmidt(DP), échevin de la capitale en charge de la Mobilité.

L'élu libéral assure avoir discuté avec des conducteurs de bus qui se disent opposés à la mise en place d'un habitacle. «Ces cabines en verre peuvent poser un problème aux conducteurs à cause du reflet de la circulation. Cette installation donne potentiellement une mauvaise image, celle qu'on protège les chauffeurs et pas les passagers», avance-t-il.

Lydie Polfer (DP) souligne pour sa part que les bus sont équipés en caméra de vidéosurveillance. «Cela a un effet dissuasif sur la criminalité», considère la bourgmestre. Elle reconnaît toutefois que des «problèmes d'agressions, notamment verbales» existent dans «certains quartiers». «Les lignes qui posent un problème sont notamment celles qui passent près de structures qui accueillent des personnes dans des situations difficiles», indique Lydie Polfer faisant allusion à la structure Abrigado.

Baisse des agressions physiques

En 2022, neuf agressions ont été recensées dans les bus de la capitale. Une tendance à la baisse par rapport aux dernières années constate la Ville de Luxembourg. «Le risque de subir une agression physique est en principe très bas, il y en a une sur 600.000 courses effectuées»

Si la Ville de Luxembourg refuse la mise en place de cabines de bus, la commune se défend d'avoir mis en place «un plan d'action spécifique» pour réduire au minimum le risque d'agressions envers les chauffeurs.

Le «plan d'action spécifique» de la capitale: - Collaboration étroite entre les départements du service AVL et les unités de la police.



- Présence sur le terrain de nos contrôleurs avec des contrôles réguliers des lignes.



- Formation des chauffeurs sur la gestion des conflits.



- Sensibilisation des chauffeurs par rapport à des situations critiques (p.ex. : risque élevé d’une agression si un client est alcoolisé).



- Contact direct via un système télématique entre le chauffeur et le poste de commande du service AVL.



- Bouton d’urgence installé dans tous les bus de la Ville de Luxembourg et décision du collège échevinal d’équiper tous les bus avec un système de vidéoprotection.



- Mise en place d’un système de « reporting » entre le terrain et la direction.

«En ce qui concerne le point 1 et 2, en général une présence sur place est garantie endéans quelques minutes, soit par la police, soit par les contrôleurs de la Ville soit par un autre chauffeur AVL ou ST de la Ville», indique le service de communication de la Ville de Luxembourg.

