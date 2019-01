Les magasins de la capitale sont ouverts ce dimanche 6 janvier. Voici des informations sur les bus et les navettes pour s'y rendre sans encombre et gratuitement.

Luxembourg-Ville: les magasins sont ouverts ce dimanche

Les magasins de la capitale sont ouverts ce dimanche 6 janvier. Voici des informations sur les bus et les navettes pour s'y rendre sans encombre et gratuitement.

Les transports en commun sur le territoire de la capitale sont gratuits, notamment le réseau des autobus (lignes 1-33), la ligne de tram, tout comme certaines lignes RGTR. Tous les détails sont consultables en ligne.



Parking Glacis – City Shopping Bus



Le City Shopping Bus, navette gratuite reliant le parking Glacis à la rue Beaumont, emprunte un circuit étendu les samedis et les dimanches à ouverture dominicale des magasins et dessert au centre-ville outre l’arrêt Beaumont également les arrêts Forum Royal, Hällepull, Cathédrale, Gruef et Kasinosgaass. Il part toutes les 7-8 minutes entre 13h30 et 18h30.



P+R Bouillon



La ligne 1/125 part dès 12h48 toutes les 10 minutes du parking Bouillon vers le quartier de la Gare et le centre-ville ; pour le retour, les départs se font dès 13h05 et jusqu’à 18h35 depuis l’arrêt Hamilius quai 2 (bd Royal) en direction du P+R Bouillon. Le parking Bouillon est gratuit pendant 24 heures.

Parking Schuman



Le parking Schuman, disposant de 400 places, est gratuit les samedis et dimanches. L’arrêt de bus Fondation Pescatore situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les lignes de bus 1/125, 2, 8, 16, 18, 20 et 30, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville et au quartier de la Gare.



Parking Stade



Le parking Stade (route d’Arlon), gratuit les samedis et dimanches, est desservi par la ligne 28, circulant les dimanches toutes les 30 minutes entre 12h37 et 18h07 vers le centre-ville (arrêt Monterey) et la Gare. Retours au départ de la Gare Centrale quai 4 toutes les 30 minutes entre 13h01 et 18h31. •



P+R Howald, Lux-Sud



Le parking Howald, Lux-Sud, gratuit pendant 24 heures, est desservi par la ligne 21, circulant les dimanches toutes les 30 minutes entre 12h46 et 18h16 vers le quartier de la Gare et le centre-ville (arrêt Monterey). Retours au départ de l’arrêt Monterey quai 1 toutes les 30 minutes entre 12h58 et 18h28.