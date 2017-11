Noël est à quelques semaines et les festivités débutent dans la capitale. A partir du jeudi 23 novembre, les marchés de Noël ouvrent leurs portes ainsi que la patinoire du Knuedler.



Les marchés de Noël resteront ouverts jusqu'au 24 décembre et la patinoire jusqu'au 7 janvier. Comme les années précédentes, ils seront situés sur la place de la Constitution, la place d'Armes, la place de Paris, le Puits-Rouge et le Grund. Aux quatre coins de la capitale, il sera possible de se restaurer, de boire un verre entre amis parmi la soixantaine de chalets dédiés à la gastronomie et de découvrir des produits artisanaux et des décorations de Noël.

Ils seront ouverts de 11 heures à 21 heures du dimanche au jeudi, de 11 heures à 22 heures les vendredis et samedis et fermeront à 17 heures la veille de Noël.

Cette année, la patinoire "Knuedler on Ice" sera plus grande que les années précédentes et ouvrira sa piste le 22 novembre pour la refermer le 7 janvier.



Elle sera ouverte de 11 à 21 heures, tous les jours sauf le 24 décembre où il faudra déchausser ses patins à 17 heures.

