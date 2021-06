Pour mener à bien les travaux de rénovation de la place Guillaume II, la Ville de Luxembourg va fermer l'accès à ce parc de stationnement du centre-ville à partir du 21 juin. Mais les solutions de repli listées par la commune doivent déjà absorber les 437 places de Saint-Esprit, également en chantier.

Le parking Knuedler fermé jusqu'à fin novembre

Se garer au centre-ville risque de devenir une mission délicate, si ce n'est impossible, pour les automobilistes se rendant à Luxembourg-Ville. La Ville a annoncé ce mercredi la fermeture du parking Knuedler, du 21 juin à fin novembre 2021. Seuls «les abonnés long terme» continueront d'avoir accès aux 350 places situées sous la place Guillaume II, précise le communiqué;

Un Knuedler tout beau, tout neuf d'ici 2024 Évoqué depuis 2018, le chantier de rénovation de la place Guillaume II débutera en janvier 2021, annonce mercredi Lydie Polfer qui précise que le marché se tiendra désormais autour de la place Hamilius. Fin des travaux espérée d'ici «deux à trois ans».

Afin de pallier cette fermeture de près de six mois, la commune recommande aux usagers de se diriger vers les parkings de la Ville-Haute, à savoir ceux du parc Monterey (340 places), de Royal-Hamilius (354 places), du Théâtre (355 places) ou du rond-point Schuman (200 places en semaine, 400 le weekend). Problème: ces points de stationnement absorbent déjà les véhicules qui se garaient dans celui du Saint-Esprit. Sa fermeture le 18 octobre dernier pour des travaux de rénovation qui devraient durer encore dix mois, privent déjà les automobilistes de 437 emplacements dans la capitale.

Pour rappel, les travaux du parking Knuedler s'inscrivent dans un vaste chantier de rénovation de la place Guillaume II. Lancé en janvier dernier, le nouveau parvis devant l'Hôtel de Ville, conçu pour être plus lumineux et plus vert, ne devrait pas être achevé avant 2024. Le temps de refaire les réseaux d'eau, d'électricité et de gaz, mais également d'installer un nouvel ascenseur, une fontaine sèche ou encore une aire de jeux. Un remodelage qui devrait se terminer en avril 2023, pour un coût total de 28,65 millions d'euros.







