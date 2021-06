Le parc municipal partagé entre cyclistes et piétons

Pour assurer la sécurité de tous, la Ville de Luxembourg a instauré mercredi de nouvelles règles de circulation sur ce site très fréquenté de la capitale. Les usagers à vélo disposent à présent d'une voie exclusivement réservée, dont la sureté réelle porte à débat.

(m.d. avec Steve Remesch) Attention si vous vous rendez dans le parc municipal. Depuis mercredi, de nouvelles règles de circulation sont entrées en vigueur, divisant l'espace entre les piétons et les cyclistes. Ainsi, seules deux voies de circulation restent mixtes: celle longeant l'avenue de la Porte-Neuve entre le Glacis et l'avenue Marie-Thérèse, et celle partant de la place de l'Etoile en direction du centre-ville. La piste reliant le pont Adolphe à l'avenue Emile Reuter est à présent entièrement réservée aux cyclistes, qui doivent sortir du parc à hauteur de cette même avenue. Tous les autres chemins sont exclusivement dédiés aux piétons.

La difficile protection des cyclistes dans la capitale Régulièrement évoquée, la disparition des points les plus dangereux pour les amateurs de deux-roues à Luxembourg-Ville se heurte à de multiples problématiques. Que ce soit la cohabitation avec les autres usagers de la route ou la coordination avec l'Etat.

A travers ce remaniement, la Ville souhaite permettre aux usagers de fréquenter «en toute sécurité» ce site populaire de la capitale, a indiqué Patrick Goldschmidt (DP) lors de la présentation de ce nouveau règlement. «Ce parc existe depuis très longtemps et de nombreuses personnes le fréquentent, dont de plus en plus de cyclistes», a relevé l'échevin en charge de la Mobilité, indiquant que les conflits entre cyclistes et piétons étaient «de plus en plus fréquents».

Or pour les amateurs de vélo, le parc est l'unique chemin sécurisé relier facilement les quartiers Merl et Belair, le Kirchberg au Limpertsberg, ou encore le pont Adolphe à la remontée mécanique de Pfaffenthal. L'agencement dessiné par la Ville risque donc de ne pas plaire à tous, à commencer par l'association ProVelo qui milite elle pour la création d'une piste cyclable sur le boulevard Prince Henri, physiquement séparée des voitures et bus. Si jusqu'ici l'accès au parking Monterey et le manque d'espace étaient avancés par la Ville, l'échevin en charge de la Mobilité a demandé une nouvelle étude il y a quelques mois, relançant les débats.

Reste qu'en privant les cyclistes d'un accès total au parc, la commune les oblige à emprunter ce même boulevard, les forçant à slalomer entre les véhicules. Alors que l'espace vert leur garantissait une certaine sécurité, voilà que seule une ligne blanche les séparera des autres usagers. En d'autres termes, les amateurs de vélos craignent d'être confrontés aux mêmes dangers que sur l'avenue Marie-Thérèse ou la route d'Esch. Un manque de sécurité que l'association ProVelo a dernièrement mis en lumière au travers d'une manifestation qui a rassemblé plus de 500 personnes début juin.

