La croissance exponentielle du pays se reflète en premier lieu sur les routes engorgées des heures de pointe mais aussi dans le miroir de sa capitale. Elle a encore «gonflé» ses effectifs cosmopolites en 2019 et Bonnevoie-Sud est, de loin, son quartier le plus peuplé.

Luxembourg-Ville compte plus de 120.000 habitants

Si le pays tout entier digère chaque année l'équivalent de la population de Bettembourg (12.000 habitants) et compte depuis l'an passé 614.000 résidents, sa capitale attire à elle seule un quart de ces nouveaux-installés! Cette moyenne statistique annuelle vient de se vérifier une fois de plus.

Non seulement Luxembourg-Ville affiche 3.059 résidents de plus en ses murs en un an mais elle vient de franchir le cap symbolique des 120.000 habitants. Allègrement même puisqu'au 31 décembre, la Ville a dénombré 122.273 âmes. Soit 30% de plus en dix ans. Un record absolu.

Les forces se répartissent de manière inégales dans les 24 quartiers de la capitale. Le quartier de Bonnevoie-Sud se taille la part du lion de la Ville. C'est le plus peuplé aux côtés de Belair et du quartier de la gare.

Un trio de tête qui sera sans nul doute rejoint dans les années à venir par le quartier de Hollerich. La mue galopante de la route d'Esch a atteint son cœur et l'immense concept urbanistique associant Heintz van Landewyck et Paul Wurth devrait créer suffisamment de logements sur les 18 hectares de la manufacture de tabac (en cours de démolition) et le site de Paul Wuth, pour permettre à 4.000 habitants de s'y installer. De sorte que Hollerich frôlera la barre des 12.000 habitants dans un proche horizon.

D'autres projets de construction de grande envergure vont changer à l'avenir la physionomie d'autres quartiers. Comme celui de Rollingergrund et Belair-Nord où sera remodelé le site de l'ancienne faïencerie Villeroy & Boch au Rollingergrund ou autour du stade Josy Barthel où le projet du «Wunnquartier Stade» en pleine réflexion urbanistique doit attirer au moins 1.000 nouveaux habitants.

La mue de la route d'Esch atteint le cœur de Hollerich L'îlot gastronomique abritant le «Chiche!» s'est évanoui au creux de la route d'Esch. Cinq maisons vont être arrachées d '«ici la fin de l'année» pour laisser place à un immeuble de cinq étages. C'est l'un des nombreux chantiers qui vont repeupler la porte de Hollerich.

Même le «petit poucet» des quartiers, Pulvermühle, devrait voir augmenter considérablement sa population dans les années à venir. Une nouvelle zone résidentielle de plus de 210 unités doit voir le jour sur le site historique. Le Pulvermühle devrait alors atteindre 900 à 1.000 habitants.

160 Britanniques en moins

Le ratio entre résidents luxembourgeois et étranger n'a pas bougé. On retiendra que près de 36.000 résidents sont des Luxembourgeois et un peu plus de 86.00 86.360 personnes ont un passeport étranger.

Au total, 164 nationalités se côtoient au quotidien dans la capitale luxembourgeoise. La très grande majorité (110.984 habitants) sont européens. Parmi les quinze premières nationalités les mieux représentées, seules trois ont perdu des membres. Brexit oblige, la capitale compte nettement moins Britanniques (160 sont partis) qu'un an auparavant. Mais elle a aussi vu s'en aller des Portugais (74) et des Allemands (9).

Les près de 11.000 résidents non-européens sont essentiellement asiatiques (5.460), proviennent du continent américain (2.879), viennent d'Afrique (2.788) mais aussi d'Océanie (97).