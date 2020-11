La capitale jouit d'une grande popularité auprès des étrangers qui y ont élu domicile pour raisons professionnelles. Dans le "Expat City Ranking 2020", la Ville occupe même la 18e place parmi 66 grandes villes.

Luxembourg toujours au top des expatriés

(pj avec Nathalie Roden) 22ème l'an passé au palmarès de l'Expat City Ranking, la Ville de Luxembourg a gagné quatre positions au classement. Un 18e rang qui la place bien loin de Koweit qui occupe l'ultime (et 66e) siège de ce classement international. Reflétant le degré de satisfaction des nouveaux arrivants à l'égard de leur ville d'adoption, la capitale réussit même l'exploit de décrocher la pole position en termes de satisfaction à l'égard du pays en tant que lieu de travail.

Sans surprise, ce qui vaut à la Ville aux 120.000 habitants ses pires notes sont les aspects loisirs et climat (60e), finances et logement (53e) et coût de la vie (54e). Prix de l'immobilier et météo rigoureuse n’empêchent toutefois pas la capitale d'être saluée par les expatriés pour la qualité de ses services publics et l'accès à l'énergie (d'origine renouvelable notamment).

Source: InterNations

D'un point de vue européen, l'Espagne semble être toutefois -et de loin la destination- la plus attrayante pour les expatriés. Avec Valence (1ère place), Alicante (2ème) et Madrid (9ème) saluées par les nouveaux arrivants. Lisbonne (3), Panama (4), Singapour (5), Malaga (6), Buenos Aires (7), Kuala Lumpur (8) et Abu Dhabi complètent ce top 10 mondial.

L'étude a porté sur un panel de 15.000 expatriés originaires de 173 nations et qui résident dans 183 pays sur le globe. Ils devaient classer vingt-cinq aspects du quotidien de la ville qui les accueille actuellement. Le sondage a été menée par InterNations, une communauté internationale d'expatriés comptant environ quatre millions de membres.

