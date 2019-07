Le site britannique comparethemarket.com a désigné la capitale luxembourgeoise comme la plus accessible d'Europe parmi 38 villes à travers le monde.

Luxembourg sacrée ville la plus accessible d'Europe

Luxembourg-Ville est en tête du classement qui désigne les ville les plus soucieuses de l'accessibilité aux logements et aux attractions touristiques pour les résidents et les touristes. En tout, ce sont 38 villes à travers le monde qui ont été jugées d'après des critères portant plus spécifiquement sur l'accessibilité en fauteuil roulant.



En 2018, Luxembourg-Ville avait déjà remporté le troisième prix du Access City Award, une récompense décernée par la Commission européenne et qui va dans le même sens.

Pour élire la capitale luxembourgeoise, le site britannique de comparaison de prix s'est fondé sur la refonte du système de transports publics et sur le fait que les autorités luxembourgeoises se sont concentrées sur les «besoins spécifiques» de toutes les personnes susceptibles de vivre ou de visiter le pays.



Cette récompense survient alors que l'Union luxembourgeoise des consommateurs a pris position récemment par rapport à la décision du ministre des Transports qui avait annoncé, le 2 juillet dernier, que le service ADAPTO dédié aux personnes à mobilité réduite ne bénéficierait pas de la gratuité des transports au 1er mars 2020.



Malgré ceci, comparethemarket.com souligne que Luxembourg-Ville détient le pourcentage le plus élevé de chambres accessibles en fauteuil (18,56%) et qu'elle se classe également parmi les trois premières villes pour les attractions touristiques soucieuses du handicap (33,33%).



La Gibraltar du Nord est suivie de Berlin, Stockholm, Oslo et Berne. Sofia, Belgrade, Kiev et Chisinau arrivent en dernière position de la liste.



Pour juger les installations liées à l'hébergement, le site britannique s'est fondé sur le nombre de chambres accessibles en fauteuil roulant référencées sur TripAdvisor. Pour les attractions, il s'est intéressé aux attractions touristiques agrémentées d'accès pour les personnes en situation de handicap référencées sur Get Your Guide.

Le site comparethemarket.com a été créé en 2008 et fait partie du groupe BGL.







