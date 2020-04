Et d'autres manifestations festives pourraient encore être annulées ne cachent plus les élus de la capitale. Le marché de Noël tremble déjà.

Luxembourg 3 min.

Luxembourg privé de Schueberfouer cet été

Et d'autres manifestations festives pourraient encore être annulées ne cachent plus les élus de la capitale. Le marché de Noël tremble déjà.

(pj) - «Si les aires de jeux restent fermées jusqu'à fin juillet et qu'aucune partie de tennis ne peut se jouer sur un court, il est inimaginable que, trois semaines plus tard, jusqu'à 100.000 personnes se rassemblent chaque jour sur le Glacis.» La formule est signée de l'échevin Patrick Goldschmidt (DP), et elle a été prononcée lundi lors du conseil communal de la capitale. Façon d'amener en douceur une douloureuse sentence : «Une Schueberfouer, telle que nous la connaissons, ne pourra pas avoir lieu sous cette forme cette année».

Adieu manèges donc pour l'événement qui était prévu du 21 août au 10 septembre 2020. Mais l'idée de créer de plus petites foires reste envisagée, sans les grands restaurants et les attractions géantes tant appréciés toutefois. Les élus et l'administration communale planchent déjà sur cette formule. Ce serait là une bonne nouvelle non seulement pour les animations de la Ville, mais surtout pour les forains, pour qui la Fouer représente souvent la moitié du revenu annuel.

Et en ce début de semaine, Patrick Goldschmidt a poursuivi dans les mauvaises nouvelles. La capitale donnant sa part à la déjà longue liste d'événements annulés ces derniers temps. Ainsi, pas certain qu'une manifestation aussi populaire que la braderie se tienne. Pas moins sûr que le marché de Noël, pourtant encore lointain dans le calendrier, puisse avoir lieu. Après une édition 2019 endeuillée par la mort d'un jeune enfant, le sort de ce rendez-vous de fin d'année reste lié par l'évolution des règles sanitaires. Et même si braderie il doit y avoir, l'échevin Serge Wilmes (CSV) a affirmé réfléchir avec l'association des commerçants pour voir comment le déballage pourrait se dérouler différemment.

La Schueberfouer rapporte bien plus qu'elle ne coûte La fête foraine constitue non seulement un temps fort des animations de Luxembourg mais aussi un enjeu économique majeur. La Ville y investit plus de 1,3 million d'euros mais les retombées sont énormes pour bien des saisonniers et des sociétés.

Des perturbations, il y en aura aussi immanquablement dans le programme des activités gratuites proposées par la Ville aux jeunes. Et l'élue Colette Mart (DP) de prôner effectivement une reprise prudente de ces loisirs quand sa collègue Simone Beissel (DP) rappelle l'importance de trouver néanmoins la formule pour rendre à nouveau possibles les activités de plein air pour les enfants durant l'été, dans des lieux publics mais toujours en suivant les règles de distanciation.

Le marché du Knuedler défendu

Pour la bourgmestre Lydie Polfer (DP), l'heure n'est malheureusement pas encore aux décisions fermes. Le gouvernement luxembourgeois n'a pas encore délivré d'instructions claires pour les mois à venir, donc tout reste en suspens. La seule satisfaction de ces dernières semaines vient de la bonne application du "plan pandémie" de la Ville de Luxembourg, tant pour ses services que la population.

Rétrospectivement, la bourgmestre défend même le choix, pourtant discutable, de maintenir le marché sur le Knuedler les mercredis et samedis. «Lorsque nous avons remarqué que de nombreuses personnes fréquentaient le marché en cette période, les stands ont été réorganisés de manière à ce que la distance puisse être maintenue. Nous avons également rappelé aux commerçants de porter des masques et des gants.» Et il est vrai que la discipline semble être tenue tant du côté des habitués, des nouveaux acheteurs que des exposants.

L'art délicat d'aider les commerces Le sort des commerçants, patrons de bar et restaurateurs de la capitale a animé la séance du conseil communal, lundi. Si nul ne sait quand leur activité pourra reprendre (et sous quelle forme), leur survie est en jeu dès maintenant. Pour l'échevin Serge Wilmes (CSV), il est clair qu'il n'est pas du rôle premier de la commune de fournir un soutien financier à ces commerces. «Cela relève toujours principalement de la responsabilité du gouvernement. Certaines mesures ont déjà été prises dans ce domaine et d'autres ont été annoncées.» Néanmoins, plusieurs autres élus estiment qu'il est temps pour la Ville d'agir. Une pression entendue, même s'il faut maintenant définir des critères d'éligibilité à ces aides municipales. Sachant que la capitale a déjà annoncé renoncer à plusieurs mois de loyer sur certains baux commerciaux.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.