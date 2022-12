Luxembourg dégringole dans le classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé. New York arrive en tête.

Coût de la vie

Luxembourg n'est plus dans le top 100 des villes les plus chères

(dpa/ ThK) - New York et Singapour sont les villes les plus chères, selon une évaluation du magazine britannique The Economist. Tel Aviv est passée de la première à la troisième place, selon l'évaluation publiée jeudi. Parmi les dix communes les plus chères se trouvaient deux villes suisses, Zurich (6e) et Genève (7e), selon les calculs de l'Economist Intelligence Unit.

Le Luxembourg s'est classé 104e, soit 38 places de moins que l'année précédente. Cela s'explique surtout par les fluctuations monétaires. L'euro ayant massivement perdu du terrain face au dollar, l'indice des villes européennes dans le classement a également baissé.

Le coût de la vie dans les villes russes augmente

Le magazine a souligné qu'en raison de la guerre en l'Ukraine et des règles anti-covid en Chine, les prix ont augmenté dans le monde entier au rythme le plus rapide jamais observé sur les vingt dernières années - en moyenne de 8,1%. La vie est devenue nettement plus chère à Moscou et à Saint-Pétersbourg. En raison des conséquences des sanctions occidentales, ces villes ont respectivement gagné 88 et 70 places dans le classement.

Les grandes villes occidentales ont également été touchées par les conséquences de la guerre. Ainsi, le prix du gaz et de l'électricité aurait augmenté en moyenne de 29%, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne mondiale (11%). La capitale vénézuélienne Caracas a connu l'inflation la plus élevée avec 132%; le pays connaît une hyperinflation. C'est toujours à Damas, en Syrie, et à Tripoli, en Libye, que l'on trouve les prix les plus bas.

