Luxembourg, Metz, Paris: les supporters des Bleus en liesse

Aux quatre coins de France mais aussi au Luxembourg: les fans des Bleus étaient au rendez-vous pour soutenir l'équipe de France mardi soir en demi-finale face à la Belgique. Et pour faire éclater leur joie à l'issue du match. Retour en images sur cette folle soirée!

Sophie WIESSLER Aux quatre coins de France mais aussi au Luxembourg: les fans des Bleus étaient au rendez-vous pour soutenir l'équipe de France mardi soir en demi-finale face à la Belgique. Et pour faire éclater leur joie à l'issue du match. Retour en images sur cette folle soirée!

Français et Belges, ensemble, sur le Glacis à Luxembourg

Particularité du Luxembourg, les fans français et belges s'étaient réunis sur le champ du Glacis pour la retransmission de cette demi-finale. La tension était palpable sur tous les visages jusqu'à la toute fin du match.

A Metz, l'euphorie aux quatre coins de la ville

Metz et Thionville, les deux plus grandes villes françaises proches de la frontière luxembourgeoise n'ont pas caché leur contentement à l'issue du match. Dès la mi-temps, les supporters des Bleus y croyaient: klaxons et pétards résonnaient déjà dans les rues.

C'est au coup de sifflet final que l'ambiance à Metz a atteint son summum. Aux quatre coins de la ville, des centaines de Messins sont descendus dans les rues, chantant la Marseillaise et créant d'importants bouchons en centre-ville. Fumigènes, klaxons, certains se demandaient même ce que "ça allait donner dimanche si on gagnait".





Les images des Champs Elysées noirs de monde relance la Marseillaise Place de Chambre à #Metz #CoupeDuMonde2018 #video pic.twitter.com/qqbKURjit3 — MauriceFick (@MauriceFick) 10 juillet 2018





l’ambiance place d’armes à #Metz.. qu’est ce que ça va être si on gagne la finale 🇫🇷 pic.twitter.com/J0AyLVHW0X — Arthur 🇫🇷 (@arthur__canu) 10 juillet 2018

A Paris, un air de 98

Partout en France, les fans de football ont fait entendre leurs voix ce mardi soir. Mais c'est à Paris que la fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Des milliers de personnes ont très rapidement envahi les Champs-Elysées après le coup de sifflet final.

Aucun doute, à voir ces images, c'est un air de déjà-vu: beaucoup se mettent à rêver d'une victoire dimanche après-midi, vingt ans après celle de 1998, qui reste la seule Coupe gravée sur le maillot français.

