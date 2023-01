Il y a eu plusieurs grands-duchés sur le continent européen. Le plus grand et le plus célèbre d'entre eux était la Lituanie, mais seul le Luxembourg a survécu au passage du temps. Explications.

Luxembourg, le dernier Grand-Duché du monde

Il y a eu plusieurs grands-duchés sur le continent européen. Le plus grand et le plus célèbre d'entre eux était la Lituanie, mais seul le Luxembourg a survécu au passage du temps. Explications.

Par João Lopes Marques.



Le Luxembourg est le dernier grand-duché encore existant en Europe et dans le monde. Ainsi, après les rois viennent les ducs, mais au-dessus d'eux viennent les grands ducs et, un rang plus haut encore, les archiducs. Le Grand-Duché est désormais une entité souveraine et il y a eu plus d'une douzaine d'États similaires au cours de l'histoire, notamment en Europe centrale et orientale.

Parmi eux, le Grand-Duché de Lituanie, plus tard jumelé avec le Royaume de Pologne, qui a relié pendant cinq siècles la mer Baltique à la mer Noire. Pendant plusieurs siècles, il a été considéré comme le plus grand État de toute l'Europe, avec une population d'environ cinq millions d'habitants (le Portugal aurait pour sa part compté un million d'habitants en 1500). Quelque chose qui échappe à notre perception actuelle du «Grand-Duché» comme un petit État.

Quant au cas du Luxembourg, il présente quelques particularités. Il n'a acquis sa souveraineté qu'en 1839, en vertu du traité de Londres avec la Belgique, et a adopté sa première Constitution en 1848. Deux autres étapes ont été décisives pour sa consolidation: en 1867, avec le traité de Londres, il est devenu un État libre, neutre et indépendant, et enfin, en 1890, il a établi sa propre maison royale, l'une des plus jeunes du continent européen, avec l'accession au trône du grand-duc Adolf de Nassau-Weilburg. De cette lignée descend le Grand-Duc Henri.

Anciene cartographie du Grand-Duché du Luxembourg Illustration: BnF

Aujourd'hui, c'est l'un des plus petits pays de l'Union européenne. Pourtant, son territoire était autrefois près de quatre fois plus étendu que les 2.586 kilomètres carrés actuels (environ 35 fois plus petit que le Portugal continental) et ne comptait que 640.000 habitants.

A proprement parler, les trois quarts de son territoire ont été avalés par ses voisins lors de partages successifs entre la fin du XVIIe siècle et 1839. C'est précisément à cette dernière date que survient le plus grand tournant: la constitution du Royaume de Belgique, qui appelle encore aujourd'hui le Grand-Duché de Luxembourg uniquement et seulement «Grand-Duché». C'est alors que, du côté belge, la province de Luxembourg voit le jour.

La capitale du Luxembourg donne son nom au pays. Il s'agit à l'époque d'une corruption d'un minuscule château, Lucilinburhuc, qui se dresse sur le rocher du Bock, un complexe de forts rocheux sur un promontoire escarpé au nord-est de la capitale.

Avant et après Napoléon

Le mot duc dérive du latin Dux, à l'origine de «duc» ou «duché». C'était un titre donné par les empereurs aux hauts commandements militaires et aux gouverneurs de certaines provinces. Il a donc été relancé avec l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, également appelé «Duce», qui était alors l'équivalent du chef du parti fasciste italien.

Comment le Luxembourg a-t-il alors perduré au point d'être le dernier Grand-Duché de la planète? La réponse est simple: parce que tous les autres se sont éteints, les uns après les autres. Nous pouvons les subdiviser en pré-napoléoniens et post-napoléoniens. Dans le premier lot, nous trouvons le plus puissant et le plus ancien de l'histoire, le Grand-Duché de Lituanie (qui fut plus tard uni à la Pologne), ainsi que le Grand-Duché de Toscane, où prospéraient au XVIe siècle les célèbres Médicis, une famille de marchands florentins si influente qu'elle avait le pouvoir de nommer quatre papes. Il a été dissout en 1861, englouti par l'unification italienne.

Dans le second cas, les post-napoléoniens, nous pouvons nous étendre à l’Europe du Sud-Est et une partie de l'Europe orientale: les grands-duchés de Bade, de Hesse, d'Oldenbourg, de Francfort, du Bas-Rhin, de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Strelitz, de Saxe-Weimar-Eisenach, de Posen, de Würzburg, de Berg, de Fulda et de Cracovie, entre autres moins connus.

Cependant, tous sont de courte durée, quelques décennies, et sont le résultat d'une annexion impériale ou de relations personnelles. Autre cas, celui du nord-est de la Baltique, le grand-duché de Finlande, concession du tsar russe, qui aura une vie propre entre 1809 et la fin de la Grande Guerre en 1918.

Le plus grand Grand-Duché de tous les temps

Cependant, en termes de taille, d'expansionnisme féroce et de population, rien ne vaut le Grand-Duché de Lituanie. Fondée en 1263, il a rejoint la couronne polonaise en 1569 par le biais de l'«Union de Lublin» et n'a disparu qu'en 1795, lorsque ses territoires ont été partagés entre les empires russe, prussien et austro-hongrois.

Cet exploit doit beaucoup au Grand-Duc Gediminas. Lors de batailles successives entre 1316 et 1341, il réussit à semer les graines qui permettront à ses successeurs d'étendre leur empire de l'est de la mer Baltique, dans la région située entre Riga et Kaliningrad, jusqu'aux rives de la mer Noire. C'est au cours de cette période que Gediminas a annexé, en plus des différentes tribus baltes, le territoire actuel de la Bohême, de la Hongrie, de la Pologne, de la Biélorussie, de la Ruthénie et de toute l'Ukraine occidentale.

Elle a son épicentre à Vilnius, la Conquérante, la capitale de la Lituanie choisie par Gediminas. La légende veut que son appétit impérial soit dû à un rêve prémonitoire sur le champ de bataille: il aurait vu un loup hurler. Après avoir consulté son prêtre, ce dernier confirme qu'il s'agit d'un signe pour poursuivre les conquêtes jusqu'à leur terme.

Le berceau des tsars russes

Le Grand-Duché de Moscou (également «Grande Principauté de Moscou» ou «Royaume de Moscovie»), qui est apparu en 1283 comme l'héritier naturel de la «Rus' de Kiev» et les descendants de la dynastie scandinave des Ruriks - précisément l'une des raisons de la rupture entre la Russie et l'Ukraine - est encore plus unique sur cette liste.

À partir du XIVe siècle, elle est devenue le berceau des tsars russes tout-puissants, dont le plus célèbre était Ivan IV le Terrible. Il est devenu le premier tsar de facto, couronné en 1547, période au cours de laquelle il a étendu son État en Sibérie dans le but de soumettre les peuples tatars et asiatiques.

Photo: Guy Jallay

De l'acier à la conquête de l'espace

La question se pose à nouveau: si l'écrasante majorité des maisons grand-ducales n'ont pas survécu plus de quelques décennies au cours du dernier millénaire, quelle est la raison de la prospérité du Luxembourg?

Selon les dernières statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le Luxembourg est le pays le plus riche du monde, avec un PIB par habitant d'environ 138.000 euros. À titre de comparaison, la Norvège, superpuissance gazière et pétrolière, affiche aujourd'hui un PIB par habitant d'environ 90.000 euros (et les États-Unis dépassent à peine les 70.000 euros).

Pour l'expliquer, nous devons passer par trois grandes étapes - ou cycles. Le premier d'entre eux a été initié par les Celtes, il y a plus de trois mille ans. C'est ce peuple indo-européen qui a commencé à extraire systématiquement le minerai des sols fertiles du Luxembourg. Arrivés d'Europe centrale et orientale vers 1200 avant J.-C., ils ont marqué l'un des moments les plus épiques de l'âge du fer.

Leur tradition perdurera - ou sera ravivée, notamment entre la fin du XIXe et le début du XXIe siècle. De nombreux gratte-ciels de New York et de Shanghai, par exemple, ont été construits en grande partie avec de l'acier luxembourgeois.

Les généreuses réserves souterraines de fer de la région auront des conséquences politiques importantes dans la période d'après-guerre. Comme la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en avril 1951, à l'initiative de Robert Schuman, alors ministre français des affaires étrangères.

En signant ce traité, le Grand-Duché de Luxembourg est devenu l'un des six membres fondateurs de la CECA, considérée comme l'ancêtre de la Communauté économique européenne (CEE). C'est l'embryon de l'Union européenne, fondée en 1957 par ces mêmes six États par la signature du traité de Rome (les pays du Benelux, la France, l'Allemagne et l'Italie).

Même avec la crise de l'acier et des matières premières au milieu des années 1970, l'importance de l'acier a persisté dans l'économie luxembourgeoise. Photo: Christophe Olinger

Même avec la crise de l'acier et des matières premières du milieu des années 1970, l'importance de l'acier persiste dans l'économie luxembourgeoise: en 2002, à travers le groupe franco-espagnol Arcelor, la plus grande entreprise sidérurgique du monde s'est basée au Grand-Duché. Elle sera rachetée par l'anglo-néerlandais Mittal quatre ans plus tard, en 2006.

Toutefois, afin de réduire leur dépendance à l'égard de cette matière première, le Grand-Duc et son exécutif ont décidé d'investir dans la haute finance au début des années 1980. Des temps nouveaux s'annoncent et le Luxembourg crée l'environnement favorable pour devenir l'un des plus grands centres financiers du monde. L'économie a pris un véritable virage, comme on peut le constater aujourd'hui: le secteur financier représente environ 25% de son PIB et la Banque européenne d'investissement (BEI) a son siège au Grand-Duché.

La position géographique du Grand-Duché au sein de l'Union européenne y contribue largement. Elle est le siège d'une mobilité transfrontalière des travailleurs - notamment des ressortissants belges, allemands et français - qui renforce l'environnement multilingue idéal pour les entreprises. C'est d'ailleurs au Grand-Duché que sera signé en 1985 le fameux accord de Schengen, garantissant la libre circulation des personnes au sein de l'espace de l'Union européenne (et des autres Etats voisins). On estime que plus de 200.000 personnes entrent et sortent chaque jour du territoire luxembourgeois dans le seul but de travailler.

La conquête de l'espace

C'est avec une certaine surprise que le Luxembourg entre soudainement dans ce que l'on peut appeler un «troisième cycle», celui de la postmodernité. Le mot d'ordre est la diversification de l'économie. Comme si le passé, le présent et le futur étaient depuis longtemps une transition planifiée. Même Jules Verne ne l'aurait pas deviné: en 2018, les autorités luxembourgeoises inaugurent l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA), basée à Betzdorf et considérée comme l'une des plus modernes de la planète.

Elle symbolise une avant-garde qui, une fois de plus, a déjà entraîné des conséquences politiques. Avec son ambitieux - et d'ailleurs très controversé - plan aérospatial, le Grand-Duché, qui a dépendu pendant tant de siècles de l'acier, a signé un partenariat avec l'Otan, dont il est membre fondateur, et les Etats-Unis dans le domaine des satellites et des communications de haute sécurité, l'une des faiblesses du monde globalisé.

Les tensions géopolitiques actuelles et la guerre en Ukraine contribuent en outre à renforcer l'importance stratégique du Luxembourg dans le contexte européen et atlantique. Dès 2024, l'opérateur SES, basé au Grand-Duché, lancera une fusée pour mettre en orbite un satellite qu'il a conçu et développé. Appelé Eagle-1, il assurera une communication encore plus cryptée entre les États. Ou, selon les propres termes de SES, «des réseaux de communication sécurisés en Europe, entre les États membres de l'UE, sur une base indépendante et souveraine». Depuis la Terre, le satellite sera exploité à partir de la base de Betzdorf.

Le Luxembourg est entré dans ce que l'on peut appeler un «troisième cycle», celui de la post-postmodernité. Le mot d'ordre est la diversification de l'économie. Maintenant, le grand pari porte sur l'espace. Photo: Alain Piron

Cependant, et dans un pari que l'on peut considérer comme encore plus futuriste, le Grand-Duché s'efforce également de devenir la plaque tournante européenne de l'exploitation minière spatiale. Il sera basé sur le Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales (ESRIC), créé en 2020.

Mais qu'entend-on par «exploitation minière de l'espace»? Nous parlons de l'exploitation minière sur des astéroïdes qui ont des pourcentages plus élevés de métaux. Cela signifie envoyer dans l'espace des machines capables d'extraire ces richesses et de les acheminer vers la planète bleue. Avec la Lune, on parle de 16.000 astéroïdes ayant ce potentiel.

Devenir la première puissance mondiale en matière d'exploitation minière spatiale est une conséquence directe d'une loi votée en février 2016 qui réglemente l'exploitation des richesses spatiales et invite les partenaires internationaux à s'établir au Grand-Duché. Le Luxembourg devient ainsi le plus grand concurrent des Etats-Unis dans cette nouvelle course à l'or et aux autres métaux spatiaux, sans oublier l'eau ou les hydrocarbures.

De manière inattendue, c'est comme si un long cycle d'extraction de minéraux se refermait après que les Celtes se soient installés ici, il y a plus de trois millénaires, pour extraire le fer des terres luxembourgeoises.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Traduction: Megane Kambala

