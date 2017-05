Par Maurice Fick

Protégée du trafic, la nouvelle piste cyclable sur le Pont Rouge est opérationnelle. Elle offre une vue plongeante sur la vallée de l'Alzette et sera directement reliée, dès juillet, à l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal [regardez notre vidéo]. A terme, les piétons pourront traverser des deux côtés du pont, les cyclistes n'auront qu'une seule piste. Contrairement à ce qui était prévu...

Trait d'union entre entre le rond-point Schuman (côté ville) et la Place de l'Europe (côté quartier du Kirchberg), la nouvelle piste dédiée sur le Pont Grande-Duchesse Charlotte est sans nul doute la piste cyclable la plus haute du Luxembourg. Le pont mythique enjambe le Pfaffenthal, 74 mètres au-desssus de l'Alzette! La vue est splendide.



Inaugurée en fin de semaine passée par le ministre du Développement durable, François Bausch, adepte des déplacements à vélo en ville, et Sam Tanson, échevine en charge de la mobilité, la piste longe le côté Sud du Pont. Une large ligne blanche la délimite du passage pour les piétons sur le bord du tablier élargi. Les uns ont autant de place que les autres.



Pas de 2e piste cyclable «pour des raisons de sécurité»

Photo: Frank Weyrich

Ce qui ne sera pas le cas du côté opposé. Avant le lancement des travaux de rénovation et d'élargissement du tablier qui ont démarré en octobre 2015, il était prévu d'y implanter deux voies pour piétons et vélos.



Au final, «les piétons pourront bien circuler des deux côtés mais pas les vélos», confirme Sam Tanson. «C'est effectivement ce que nous voulions faire mais nous ne pourrons pas car nous n'aurons pas l'autorisation de faire circuler des vélos côté Nord pour des raisons de sécurité. Le Tram passe côté Nord et ce n'est pas assez large». Le Pont-Rouge a pourtant «été élargi à son maximum», explique Sam Tanson.

En revanche, le Pont Rouge passé, «il y aura une piste cyclable des deux côtés et tout le long de l'Avenue J.-F. Kennedy» pour se rendre à vélo jusqu'au turbo rond-point Serra, non loin d'Auchan. De là, les cyclistes pourront se lancer sur les pistes du réseau national. «Dans une première phase, la piste sera ouverte côté Nord. Et côté Sud, dans une deuxième phase». Tram oblige, les bus n'emprunteront plus à l'avenir l'Avenue J.-F. Kennedy mais le boulevard Adenauer.



Côté ville, au niveau du monument Robert-Schuman, juste devant le Pont Rouge, ont démarré les travaux pour créer une variante de la piste cyclable. Avant les congés collectifs qui démarreront le 28 juillet, les cyclistes pourront passer à l'arrière de la Fondation Pescatore pour rejoindre l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal et descendre pédaler dans le Grund ou filer vers le centre-ville.

Pour illustrer le succès de la mobilité douce sur deux roues de ce côté-ci de la capitale, Sam Tanson explique que «depuis mars, nos comptages montrent que 19.000 vélos passent chaque mois par le rond-point Schuman et plus de 5.000 traversent le Parc Pescatore».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.