Luxembourg -île de Malte: 2 vols par semaine dès avril

Pour l'heure, l'eau les garde au secret. Dans un peu plus de deux ans, les premiers touristes, casque sur la tête, pourront descendre à 42 mètres sous terre et découvrir les immenses chambres d'extraction des anciennes ardoisières de Haut-Martelange. Jean-Claude Schumacher du Service des sites et monuments nationaux explique le projet et nous donne un avant-goût de l'extraordinaire voyage.