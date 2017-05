Par Jean Vayssières



"Sortir du cocon étroit du gaming pur", c'est l'objectif de la Luxembourg Gaming Xperience. La convention de jeux vidéo se tiendra ce week-end au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains.



Le projet est né il y a quelques années. Férus de jeu-vidéo, les employés d'un magasin Saturn au Luxembourg ont décidé d'organiser des compétitions publiques d'eSport. Le "sport électronique" voit s'affronter des équipes sur un jeu vidéo compétitif. Les champions en herbe affluent, participent, se prennent au jeu. Ce qui n'était qu'un concours anecdotique prend rapidement de l'ampleur. Sur internet, les demandes fusent: le public veut un événement plus grand.



Eli Lubambu est responsable multimédia chez Saturn et co-organisateur. "Il y avait un réel engouement", déclare-t-il. En 2016, c'est l'amour du jeu-vidéo et du sport électronique qui fait naître la Luxembourg Gaming Xperience (LGX). Le but du projet: promouvoir le sport électronique, assez méconnu au Luxembourg. "On a beau être une enseigne commerciale, on a des passionnés", précise Eli Lubambu. "Dans le rayon gaming du magasin, c'est normal qu'on trouve des gamers".



En 2016, pour sa première édition, la LGX avait réuni pas moins de 2.500 visiteurs. Un score qui a pour vocation d'être battu cette année, avec des horaires plus étendus et une participation accrue du public au projet. Des machines seront mises à sa disposition, et chacun pourra s'affronter à loisir sur une myriade de jeux, d'Overwatch à Rocket League en passant par Fifa.



Le tournoi de League of Legends (ou LoL) de la première édition est bien entendu toujours présent. LoL est le jeu compétitif le plus populaire au monde. Mais cette année, forte de son expérience, la Luxembourg Gaming Xperience se diversifie.

"Il y a tout un univers du jeu"

Si l'événement porte le nom d' "expérience", c'est bien qu'il a la volonté de se distinguer des autres projets du genre. Plusieurs stands et animations ont pour vocation de donner au projet la patte qui en fera une étape incontournable du paysage videoludique luxembourgeois.

Cette année, la LGX accueille Vadu Amka, graphiste sur console, et Sanguine Airbrush, aérographe. Leurs expositions trôneront dans le hall d'entrée, exhibant consoles et manettes sculptées et remaniées, lithographies, et bien des choses encore. Une manière de "sortir du cocon étroit du gaming pur" pour Angelique Royer, co-organisatrice.



"Il y a tout un univers du jeu. On veut lui donner un autre aspect", assure-t-elle. "Ici, le visiteur vient pour jouer mais aussi pour découvrir autre chose que du jeu".

Tout le week-end, les visiteurs sont invités à jouer ensemble sur les machines, récentes ou anciennes, mises à disposition

LGX 2016, Anouk Antony

De nombreux autres stands seront ouverts au public pendant deux jours: tests d'hoverboards, pilotage de drones et réalité virtuelle, pour ne citer qu'eux. Chez LGX, on fait la promotion du jeu vidéo, des nouvelles technologies... mais aussi des anciennes, puisque de nombreuses consoles des années 80 et autres bornes d'arcade permettront aux plus jeunes de découvrir les ancêtres prestigieux du plus grand média actuel.



De plus, la Trust Gaming Car, voiture suréquipée en équipement électronique et permettant de jouer aux jeux vidéo au sein d'un environnement inhabituel, sera accessible. Créée par Trust, fabricant de matériel informatique pour joueurs, elle "met le gaming en avant de manière originale, pour sortir du cadre traditionnel du salon."

Un bus réaménagé servira également de refuge à tout un catalogue de bornes d'arcades anciennes, restaurées et rénovées par Tryptik Games, association résidente des TCRM-Blida, temple de la culture numérique messine.



La Luxembourg Gaming Xperience ouvre ses portes au public samedi 13 mai à 10h, au Casino 2000 de Mondorf-les-bains.



Retrouvez le programme complet de la LGX sur leur site.







