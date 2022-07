Dans ces deux communes, les prix pour un appartement existant et pour un appartement en état futur d'achèvement (VEFA) dépassent la barre des 10.000 euros le mètre carré.

Luxembourg 3 min.

Prix de l'immobilier

Luxembourg et Bertrange, les communes les plus chères du pays

Mélodie MOUZON Dans ces deux communes, les prix pour un appartement existant et pour un appartement en état futur d'achèvement (VEFA) dépassent la barre des 10.000 euros le mètre carré.

Plus de 10.000 euros le mètre carré pour un appartement à Luxembourg et à Bertrange. C'est le prix qu'il faut débourser pour devenir propriétaire d'un appartement ancien ou en état futur d'achèvement (VEFA) dans ces deux communes, qui restent les plus onéreuses du Grand-Duché.

Logement: le pire encore à venir? A l’occasion de la sortie du 3e recueil estival de la Fondation Idea sur «La politique du logement: entre bons motifs et gros montants», retour sur quelques pistes de réflexions pertinentes.

Les derniers chiffres publiés par l'Observatoire de l'Habitat viennent démontrer que les prix de l'immobilier continuent de gonfler, malgré un ralentissement constaté.

Au niveau national, le prix moyen du mètre carré pour un appartement déjà construit est de 8.344 euros. Il s'élève à 8.887 euros pour un appartement en cours d’achèvement.

Le prix le plus élevé dans la capitale

Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, Luxembourg-Ville conserve le prix du mètre carré le plus élevé du pays. Il faut compter en moyenne 11.413 euros du mètre carré pour un appartement déjà construit et 13.839 euros/m² pour un bien en état futur d'achèvement. En comparaison, sur l’ensemble de l’année 2021, la moyenne était de 11.154 euros pour un appartement déjà existant et de 13.457 euros pour un appartement neuf.

Dans la capitale, l'intérêt pour les biens déjà bâtis se renforce, au détriment des logements neufs, de plus en plus chers. 675 transactions pour un appartement déjà construit ont été réalisées sur un an à Luxembourg, contre 161 pour un bien neuf. En 2020, l'écart entre les deux était beaucoup moins important: 465 ventes contre 395 pour un appartement en état futur d'achèvement.

A Bertrange, le prix moyen au mètre carré pour un appartement ancien s'affiche à 10.860 euros. Il atteint 13.520 euros du mètre carré pour un appartement en état futur d’achèvement.

Luxembourg est la 17e ville la plus chère d’Europe Le cabinet français Mercer a publié sa 27e enquête internationale des villes où le coût de la vie est le plus élevé pour les expatriés. Et Luxembourg-Ville figure dans le Top 100 de ce classement.

A Strassen, le prix moyen au mètre carré dépasse aussi les 10.000 euros pour un appartement déjà construit. Pour un appartement en état futur d'achèvement, le prix moyen avoisine sans doute celui de Bertrange et de Luxembourg, mais les chiffres de l’Observatoire de l’habitat ne sont pas assez détaillés pour l’affirmer.

Walferdange affiche également des prix moyens assez élevés, d'un peu plus de 9.500 euros le mètre carré pour les appartements existants et de 12.510 euros pour les appartements VEFA. Attention cependant que le nombre de ventes effectuées dans la commune entre avril 2021 et fin mars 2022 n'est pas élevé (13 seulement). Les chiffres peuvent donc être tronqués, notamment dans le cas de la vente de plusieurs appartements au sein d’un même nouveau projet immobilier haut de gamme. La fourchette de prix est d'ailleurs assez grande pour la commune (de 9.900 euros à 15.285 euros du mètre carré).

En ce qui concerne les appartements neufs, six communes dans le pays affichent des prix qui dépassent la barre des 10.000 euros (Bertrange, Hesperange, Kopstal, Luxembourg-Ville, Steinsel et Walferdange).

Alors que les prêts hypothécaires se révèlent être de plus en plus chers, est-ce toujours possible d'acheter un bien à un prix abordable au Luxembourg ? Sans surprise, il faut s'éloigner de la capitale pour voir les prix diminuer. C'est dans le nord du pays que ces prix sont les plus bas.

Pour les appartements construits, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, c'est à Winseler (4.847 euros/m2), Weiswampach (5.387 euros/m2) et Wiltz (5.419 euros/m2) qu'on rencontre les prix les plus abordables.

Sur le marché du neuf, c'est Weiswampach qui décroche la palme du prix moyen le plus bas, avec 5.276 euros du mètre carré, puis Parc Hosingen avec 5.764 euros du mètre carré et enfin Grosbous avec 6.001 euros du mètre carré.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.