Selon une étude

Luxembourg est la 17e ville la plus chère d’Europe

Le cabinet français Mercer a publié sa 27e enquête internationale des villes où le coût de la vie est le plus élevé pour les expatriés. Et Luxembourg-Ville figure dans le Top 100 de ce classement.

Lorsque l'heure est venue pour les futurs expatriés de décider de l'endroit où ils vont emménager, un petit coup d'oeil sur la dernière publication du cabinet Mercer sera certainement bien utile. Celui-ci dresse le classement des villes où le coût de la vie est le plus cher pour eux.

Luxembourg n’est pas en queue de peloton à l’échelle mondiale, où elle arrive 52e sur 227 villes. En revanche, la capitale se classe dans le Top 20 en Europe en décrochant la 17e place. Un écho qui pourrait sembler quelque peu discordant si l’on considère sa 17e place de classement de ville dans laquelle il fait bon vivre selon l'étude réalisée par l'Economist Intelligence Unit. La preuve que l’un n’empêche pas l’autre.

Du reste de ce palmarès 2022, les villes asiatiques et suisses se démarquent clairement, puisque dans le Top 10, on retrouve Hong Kong à la première place, suivie de Zurich, Genève, Bâle et Berne. Viennent ensuite Tel Aviv et New York, qui ont cette fois devancé trois autres villes asiatiques emblématiques: Singapour, Tokyo et Pékin.

Rappelons toutefois que les paramètres pris en compte dans chaque étude ne sont jamais les mêmes. Pour celle du cabinet français, il s’agissait de se focaliser sur le coût de la vie et du logement en comparant 400 villes entre elles, «afin d’aider les multinationales et les gouvernements à déterminer les stratégies de rémunérations de leurs salariés expatriés».

Des données bien précises et un point de référence

Ainsi, les données comprennent «le logement, le transport, la nourriture, l’habillement, les articles ménagers et les loisirs». New York est d’ailleurs choisie comme ville de référence : «pour toutes les comparaisons et les mouvements de devises sont mesurés par rapport au dollar américain».

«Le coût de la vie a toujours été un facteur de planification de la mobilité internationale, mais la pandémie a ajouté une toute nouvelle couche de complexité, ainsi que des implications durables liées à la santé et à la sécurité des salariés, au télétravail et aux politiques de flexibilité, entre autres considérations», souligne Ilya Bonic, président de l’activité de gestion des talents et responsable de la stratégie chez Mercer.

Point d’importance, les chiffres des comparaisons de cette 27e édition du classement mondial sont issus d’une enquête faite en mars 2021, autrement dit, bien avant l’inflation galopante enregistrée à grande échelle depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Pour les plus curieux, retrouvez ci-dessous le classement complet 2022 des 227 villes retenues





