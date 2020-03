Le gouvernement a fait le point, ce vendredi, sur la situation liée à la crise sanitaire. Luxembourg compte désormais 1.605 infectés et 15 décès du covid-19. Avec 13.738 examens de dépistage, en proportion, le Grand-Duché apparaît comme le pays qui teste le plus au monde.

Luxembourg 2 min.

Luxembourg, champion du monde des tests

(ota) - «La situation demeure très sérieuse», a souligné Xavier Bettel (DP), lors de son intervention ce vendredi. En 24 heures, le pays enregistre six nouveaux décès, dont un des sept patients français rapatriés depuis Mulhouse. Et il y aura «encore d'autres victimes», a assuré sur un ton grave le Premier ministre.

Il a ainsi répété «la nécessité de discipline, de sérieux, mais surtout de limiter les contacts sociaux». La ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), lui a emboîté le pas en assurant que «les gens doivent se demander si l'activité qu'ils envisagent de faire dehors est vraiment nécessaire même si elle n'est pas interdite» . «Aller faire ses courses n'est pas un divertissement», a-t -elle ajouté.

L'hydroxychloroquine utilisée au CHL Les responsables du centre hospitalier ont présenté, ce jeudi, les contours de l'essai clinique européen Discovery. Des patients hospitalisés au CHL et qui reçoivent déjà de l'hydroxychloroquine, médicament qui présente un intérêt dans le traitement du covid-19, seront intégrés dans l'étude.

La ministre a ensuite livré une série de statistiques. Ainsi, la moyenne d'âge des décès s'élève à 80 ans, mais la plus jeune victime était âgée de 53 ans. Parmi les 1.605 personnes testées positives au Luxembourg, 1.435 sont résidentes et 54% sont des hommes. Selon Paulette Lenert, Luxembourg se trouve être «le pays qui teste le plus au monde par rapport à la taille de sa population». A ce jour, 13.738 examens ont été réalisés sur des personnes qui présentent des symptômes de la maladie et sont considérées comme vulnérables.

Officiellement, 40 personnes sont guéries, mais à partir de la semaine prochaine ce chiffre «augmentera rapidement pour des raisons de méthode statistique», précise Paulette Lenert. Au total, 148 personnes se trouvent actuellement hospitalisées et 25 demeurent en soins intensifs dont six patients venus de Mulhouse.

Le coronavirus pisté à Dudelange Le Laboratoire national de santé est la seule structure du pays capable de réaliser les analyses liées au covid-19. A ce jour, aucun des tests effectués ne s'est avéré positif en relation avec l'épidémie qui a fait près de 1.770 morts dans le monde.

Paulette Lenert a également précisé qu'à partir de la semaine prochaine, une série d'analyses sanguines sera lancée afin de détecter les gens qui présentent une immunité face au covid-19. En effet, certaines personnes ont pu contracter le virus mais ne pas avoir eu de symptômes suffisants pour mener à un test. Cette analyse à grande échelle sur un échantillon représentatif de la population servira notamment à la planification de sortie de crise.

Dans ce cadre, la ministre a assuré que «des scénarios envisageables seraient à l'étude dès la semaine prochaine». Elle s'est toutefois refusée à «spéculer» sur une date pour la levée des mesures de confinement.

