Le Luxembourg va lancer, dans les prochains mois, son propre service de messagerie instantanée, baptisé Luxchat. Il sera d'abord destiné aux agents de l'Etat, avant d'être étendu à l'ensemble de la population.

Dans les prochains mois

Luxchat, une messagerie instantanée 100% luxembourgeoise

Pascal MITTELBERGER

WhatsApp ou Telegram n'ont qu'à bien se tenir: Luxchat arrive ! On le dit avec une pointe d'humour, mais le projet est ambitieux et répond, surtout, à un objectif de sécurité des données et de souveraineté numérique. Luxchat est donc un service de messagerie instantanée «made in Luxembourg», entièrement développé et hébergé au Grand-Duché, et sera lancé dans les prochains mois.

L'annonce a été faite ce mercredi 16 novembre par Marc Hansen (DP), ministre délégué à la Digitalisation, lors des «Luxembourg Internet Days 2022» qui se déroulent à la Chambre de commerce. Il s'adressait à un parterre d'experts des technologies de l'information, réunis pour l'occasion.

Déploiement en deux temps

«L'application Luxchat est le résultat de la volonté de fournir un moyen de communication sécurisé pour les communications professionnelles au sein du secteur public. Elle est construite sur un standard open source éprouvé et fonctionne sur une infrastructure redondante et sécurisée située au Luxembourg», explique le ministère de la Digitalisation.

On l'a donc compris, cette messagerie instantanée servira, dans un premier temps, aux agents de l'Etat pour leur travail et leurs échanges au quotidien. Puis, lors d'une seconde phase, «et au vu des nombreux avantages que présente cette application en termes de sécurité», il est prévu d'étendre Luxchat à l'ensemble de la population. Pour cela, «le ministère de la Digitalisation s’est associé à LU-CIX ASBL et à la Chambre de commerce pour lancer ensuite une version tout public».

Néanmoins, aucune date précise n'a été pour l'heure communiqué sur ce lancement, que ce soit pour la version réservée aux agents de l'Etat ou celle pour les habitants.

Lors de sa prise de parole, Marc Hansen a rappelé qu'il verra le jour prochainement. Le premier trimestre 2023 a déjà été évoqué. «Cet e-wallet pour documents officiels comprendra, dans un premier temps la carte d’identité et le permis de conduire. Il permettra ainsi à son détenteur de s’identifier et de présenter son permis de conduire sans devoir avoir ses documents physiques sur lui», précise le ministère de la Digitalisation.

