Jamais la branche fret n'aura autant effectué de transferts de marchandises qu'en 2020. Mais l'année se termine sur un déficit d'environ 10 millions d'euros malgré les quelque 950.000 tonnes de cargaisons prises en charge.

LuxairCargo en a fait des tonnes

Moins de vols effectués en comparaison à 2019 (-60%), moins de passagers accueillis (-72%), moins de plateaux repas préparés (-1,4 million): difficile d'apercevoir une éclaircie dans les chiffres d'activité de Luxair en 2020. Sauf... Sauf pour sa branche cargo qui, elle, a vécu ces douze mois avec intensité. Plus 6% de flux gérés par rapport à 2019. «Le dernier semestre a été particulièrement bon, reconnait le directeur général Gilles Feith. Avec notamment un mois de novembre record qui aura été le plus chargé de toute notre histoire avec un volume traité dépassant les 96.000 tonnes».

La voilà donc la lueur d'espoir dans le ciel gris de l'aérien luxembourgeois : la crise sanitaire aura finalement boosté l'activité fret de Luxair. «Clairement, les marchandises provenant d'Asie ont connu un bond incroyable, avec des quantités de livraisons inédites de médicaments ou de protections individuelles», se félicite-t-on dans les hangars du Findel. Jamais les appareils de Quatar Cargo, Silkway WestAirline ou China Airlines, notamment, n'auront autant déposé de caisses au Grand-Duché.

Jamais non plus LuxairCargo n'aura autant chargé de camions. En une année, 12.151 poids lourds auront ainsi été remplis : 6.239 pour l'export, 5.912 pour l'import. «Les équipes logistiques ont tenu bon», applaudit au passage Gilles Feith. Et le responsable de s'attendre à des cadences encore relevées jusqu'au Nouvel An chinois, tout le premier quadrimestre 2021 donc. Sauf que le nouveau dirigeant de Luxair (ancien auditeur pour Arthur Andersen) ne cache pas que ce trafic impressionnant «ne s'avère pas forcément bon en termes de revenus».

Ainsi, la branche cargo devrait afficher un déficit de 10 millions d'euros pour 2020. A cela plusieurs explications propres au mode de gestion du CargoCenter et de la facturation des marchandises réceptionnées et redispatchées. «Les prix s'établissent au poids, mais pas forcément en termes de manipulations. On a reçu beaucoup de chargements qu'on pourrait assimiler à du ''vrac''. Je veux dire qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre pour être pris en compte, déplacés, stockés puis réaffectés à un transporteur.» Et comme les frais de personnels sont ce qui pèse le plus, «la bonne nouvelle est donc à mitiger».

A regarder de près ses comptes, Gilles Feith estime que seuls les deux mois forts de novembre et décembre ont été «réellement rentables». Les autres mois ne permettant pas de «sauver le bilan annuel». Mais, regardant les mois à venir, le directeur général veut surtout trouver des pistes d'amélioration. Dans le fonctionnement comme dans la rentabilité de la branche fret de la compagnie nationale.

«Le CargoCenter a besoin d'investissements maintenant. Il lui faut une infrastructure plus moderne, plus de digitalisation s'il veut conserver son rang de sixième plateforme de fret aérien d'Europe», estime ainsi celui qui s'est installé aux commandes de Luxair en mai dernier. Tout comme LuxairCargo doit trouver comment mieux s'adapter aux contraintes horaires qui lui sont imposées par le fonctionnement de l'aéroport national (ni atterrissage ni décollage entre 23h et 6h) et des flux importants à traiter en fin de semaine, «bref aux jours et aux heures où l'emploi coûte cher...»

